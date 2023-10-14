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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırmak için emir bekliyor - Son Dakika

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırmak için emir bekliyor

Son Güncelleme: 14.10.2023 20:27

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan 'koordineli' saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

TANKLAR VE KARA BİRLİKLERİ SINIRA SIRALANDI

Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot'ta hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor. Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini isteyen İsrail'e ait tanklar kara harekatı için Gazze sınırında sıralandı. Aynı zamanda kara birlikleri de tank ve zırhlı aracın sevk edildiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor.

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA HAZIR MISINIZ?"

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi sınırındaki askerleri ziyaret etti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, bir askere "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?" diye sordu. Paylaşıma not düşen Netanyahu, "Gazze Şeridi'ndeki savaşçılarımızla ön saflarda. Hepimiz hazırız." dedi.

SİVİLLERE VERİLEN 24 SAATLİK SÜRE DOLDU

7 Ekim'de Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu ile başlayan kanlı çatışmalar, bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor. Gazze'yi abluka altına alan İsrail'in sivillerin bölgeyi terk etmesi için verdiği 24 saatlik süre doldu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırmak için emir bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırmak için emir bekliyor - Son Dakika
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