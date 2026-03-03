İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, İsrail'de canlı yayın yapan CNN Türk ekibini engelleyip alıkoydu. Muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a ulaşılamıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"HABER YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise, "Türkiye Basın Federasyonu olarak İsrail'i kınıyoruz. İsrail Tel Aviv'de yayın yapan CNN TÜRK ekibinden Emrah Çakmak ve Halil Kahraman'ı gözaltına aldı. İsrail CNN TÜRK yayınlarından niye rahatsız oldu? Tel Aviv neyi saklamaya çalışıyor? Haber yapmak suç değildir! Bu tavır kabul edilemez. Bu bağlamda gazeteci dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. İsrail gerçekleri bu şekilde örtemez." tepkisini gösterdi.