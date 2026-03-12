İsrail'in başkentine düşen füze görüntülendi! Büyüklüğü dikkat çekti - Son Dakika
İsrail'in başkentine düşen füze görüntülendi! Büyüklüğü dikkat çekti

İsrail\'in başkentine düşen füze görüntülendi! Büyüklüğü dikkat çekti
12.03.2026 11:31
ABD ve İsrail'in İran'a savaşı 13'üncü gününe girdi. İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısında, İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen bir füzenin parçası Elad kenti kırsalına düştü. Etkisiz hale getirilen füzenin büyüklüğü dikkat çekti.

İran, İsrail'e karşı yeni misillemeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu misillemeler, balistik ve hipersonik füzelerle yapılıyor. Şu ana kadar üç noktaya düşen füzeler nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken 2 binden fazla yaralı olduğu belirtiliyor.

İRAN FÜZE İSRAİL KIRSALINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İran'ın elinde ölümcül füzeler olduğu bilinirken son 3 günde balistik füzelere küme başlıklı füzeler de eklendi. Bu füzelerin özellikleri ise hava savunma sistemlerine yakalanmadan Tel Aviv'e kadar ulaşıyor. Son olarakİsrail tarafından havada imha edilen füze Tel Aviv'de Elad kenti kırsalında görüntüledi. Füzenin büyüklüğü dikkat çekti.

GECE BOYU SİRENLER ÇALDI

Gece boyunca İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde uzun süre sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail yönetimi tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara ön uyarı mesajları attı, sığınaklara girme çağrısı yaptı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in başkentine düşen füze görüntülendi! Büyüklüğü dikkat çekti - Son Dakika

