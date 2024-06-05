İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nda başlattığı kara harekatı hakkında neler biliniyor?

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Dayr el-Balah kasabasının doğusunda Hamas'a karşı yeni bir kara harekatı başlattığını açıkladı.

Hava saldırılarıyla desteklenen harekatta, Sınır Tanımayan Doktorlar adlı yardım kuruluşuna göre, Salı gününden bu yana Dayr el-Balah'taki El Aksa hastanesine çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 70 ölü ve 300 yaralı getirildi.

Bureyc, Gazze'nin tarihi mülteci kampları arasında en küçüklerinden biri. Yaklaşık yarım kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Savaştan önce BM'ye kayıtlı 46 bin mülteciye ev sahipliği yapıyordu.

Kamp, Gazze Vadisi nehir yatağının ve İsrail kuvvetlerinin kontrolündeki Gazze'yi ikiye bölen "Gazze Şeridi Merkezi Koridoru"nun hemen güneyinde bulunuyor.

Nuseyrat ve Maghazie mülteci kampları da Bureyc'in yakınında yer alıyor; Dayr el-Balah kasabasıysa yaklaşık 5 kilometre güneybatıda bulunuyor.

Dört bölge, güneydeki Refah şehrinden kaçan bir milyondan fazla kişi dahil çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş insanlarla dolu.

İsrail ordusu burada "hedefli" bir operasyon yürüttüğünü, "teröristleri" ve terör altyapısını" ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Daha sonra birliklerin Bureyc ve Dayr el-Balah'ın "operasyonel kontrolünü ele geçirdiğini" duyurdu.

Yeni operasyonun zamanlaması ABD, Mısır ve Katar'dan arabulucuların Gazze'de yeni bir ateşkes anlaşması için Doha ve Kahire'de bir araya gelişiyle eşzamanlı oldu.

ABD Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta ana hatlarını çizdiği ve 'İsrail'in önerisi' olarak tanımladığı taslağa Hamas'tan hâlâ yanıt beklendiğini söyledi.

Katar da planı Hamas temsilcilerine ilettiğini ve halen İsrail hükümetinden net bir tutum beklediğini belirtti.

Hamas Siyasi Lideri İsmail Haniye Çarşamba günü yaptığı açıklamada, grubun savaşın sona ermesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini temel alan bir öneriyi "ciddi ve olumlu" şekilde ele alacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Hamas yenilgiye uğratılmadan ve grubun elindeki rehineler serbest bırakılmadan kalıcı ateşkesi kabul etmeyeceği konusunda ısrar ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Çarşamba günü, "Hamas'la tüm müzakerelerin ateş altında yürütüleceğini" ilan etti.

'Şimdi Bureyc'den nereye gidelim?'

Bureyc'den bir Filistinli BBC Arapça'ya, ailesinin Salı günü bombardımanın artması nedeniyle mülteci kampından kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

"Ordunun Bureyc'de yeniden kara operasyonu düzenlemesi bizi şaşkına çevirdi. Her yandan top mermileri üzerimize düşüyordu, insanların evlerine, sokaklara düştü... Ve bu da çok sayıda insanın ölümüne yol açtı" dedi.

Genç bir kadınsa, "Evimize ve binamızdaki bazı dairelere parçalar düştü... Alt katlarda olduğumuz için hayatta kaldık.

"Yaklaşık 40 kişilik bir konut binasındaydık; bunların bir kısmı o binanın sakinleriydi, bir kısmı da Refah'taki kuzeyden ve güneyden yerlerinden edilmiş insanlardı... Şimdi Bureyc'den nereye gidelim?" dedi.

Filistin haber ajansı Wafa, Çarşamba sabahı sağlık görevlilerine dayandırdığı haberde İsrail'in gece boyunca Maghazi'deki birçok eve düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişinin öldüğünü aktardı.

Bureyc girişine yakın bir eve düzenlenen saldırıda iki kişinin daha öldürüldüğü, Dayr el-Balah'ın güneydoğusundaki Abu al-Ajen bölgesinde ise topçu ateşi sonucu iki kişinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'nin merkezinde hizmet veren az sayıdaki sağlık tesislerinden biri olan Dayr El Balah'taki El Aksa hastanesindeki durumla ilgili olarak, Sınır Tanımayan Doktorlar, sahadaki sağlık ekibinin, "kıyamet gibi" ifadelerini kullandığını belirtti.

Yardım kuruluşu, son 24 saat içinde hastaneye kaldırılan 70 ölü ve 300 yaralının çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu, çok sayıda hastanın ciddi yanıklar, şarapnel yaraları, kırıklar ve diğer travmatik yaralanmalardan muzdarip olduğunu açıkladı.

Yardım kuruluşundan Karin Huster hastanedeki durumu, "[Bu sabah] acil servise girdiğimde kan kokusu çok yoğundu. İnsanlar yerde yatıyordu. İnsanlar dışarıda yatıyordu.. Cesetler beyaz plastik torbalarda getiriliyordu. Aileler onların başında durup dua ediyordu" diyerek tarif etti.

İsrail ordusu 6 Mayıs'ta Refah'ta operasyon başlattığında, buradaki insanlara kıyıdaki el-Mawasi bölgesinden Dayr el-Balah'a kadar uzanan "genişletilmiş insani bölgeye" tahliye etmelerini söyledi. İnsanlara orada çadırlar, sahra hastaneleri ve tedarik malzemeleri bulacaklarını belirtti.

Ancak BM Pazartesi günü, Dayr el-Balah'ta yer kalmadığı uyarısında bulundu:

"Yaşam koşulları ailelere ve kritik hizmetlere hiç uygun değil, malzeme de kısıtlı".

İsrail ordusu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, askerlerin Refah'ta "hedefli operasyonlara" devam ettiğini söyledi. Operasyon sırasında "silahları tespit ettiklerini ve silahlı teröristleri ortadan kaldırdıklarını" söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Bölgede yaşayanlar Reuters haber ajansına, İsrail tanklarının Refah'ın merkezine ve iç batı kesimlerine baskınlar düzenlediğini, ardından doğu ve güney bölgelerine çekildiğini söyledi.

BM'ye göre, Refah operasyonu, sivilleri yerinden etmenin yanı sıra Gazze'ye giren insani yardım miktarının da üçte iki oranında azalmasına neden oldu.

Mısır, İsrail güçlerinin yaklaşık bir ay önce Gazze tarafının kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, Refah sınır kapısını kapattı ve BM, yakındaki Kerem Şalom sınır kapısına ulaşmanın çok tehlikeli olduğunu açıkladı.

Görevden ayrılan BM İnsani Yardım Şefi Martin Griffiths Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, "Gazze'ye yardım ulaştırmak neredeyse imkansız hale geldi. Bütün sınır kapılarının açılmasını istiyoruz. Güvenli ve engelsiz erişime ihtiyacımız var. İnsani yardıma öncelik vermemiz gerekiyor” dedi.