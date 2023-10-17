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İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor - Son Dakika

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

Son Güncelleme: 18.10.2023 00:01

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneyi hedef alarak en az 500 kişinin ölümüne neden olmasına tepkiler giderek artıyor. Yurdun birçok kentinde toplanan çok sayıda vatandaş, İsrail'in dehşete düşüren hastane katliamına tepki göstererek protesto düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni bir kanlı saldırıya imza atan İsrail ordusunun yaptığı katliama tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin birçok şehrinde sokaklara inen çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya gibi kentlerde sokaklara inen çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

ANKARA'DAKİ İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ÖNÜ KARIŞTI

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına tepki gösteren vatandaşlar, Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto eylemi yaptı. Kalabalığın artması sonrası konuta yürümek isteyen gruba polis engel oldu.

İSTANBUL

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

"KATİL İSRAİL FİLİSTİN'DEN DEFOL"

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getiriyor.

TKP'DEN İSRAİL PROTESTOSU

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Beyoğlu'nda protesto etti. Şişhane'de toplanan grup, "İşgalciler her zaman kaybeder", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Katil İsrail, katil ABD" sloganları attı. TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk İnam, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Filistin'in haklı mücadelesinde her zaman yanında olduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

"BOĞAZIMIZ DÜĞÜM DÜĞÜM OLUYOR"

İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır şiddet uyguladığını belirten İnam, "Gördüklerimiz, yaşadıklarımız karşısında boğazımız düğüm düğüm oluyor. Biz buradayken, bu konuşmayı yaparken 2 milyonu aşkın Filistinlinin üzerine bombalar yağmaya devam ediyor. Binlerce kadın, çocuk bir haftayı aşkın bir süredir bir katliamla karşı karşıya. Sular kesik, elektrik yok, salgın hastalıklar kol geziyor. Hastaneler bombalanıyor." dedi.

"FİLİSTİN HALKININ EYLEMLERİ SONUNA KADAR MEŞRU KALACAK"

İnam, İsrail'in işgalinin insanlık suçu olduğunu kaydederek, Filistin halkının direnişini meşru ve haklı bulduklarını dile getirdi. Bu mücadelenin bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar devam edeceğine dikkati çeken İnam, "Bu gerçekleşene kadar Filistin halkının eylemleri sonuna kadar meşru olacak ve meşru kalmaya devam edecek." diye konuştu. Gruptakiler, konuşmaların ardından meşale yakıp, İsrail aleyhine slogan attı.

KANLI HASTANE SALDIRISI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda hastane içinde ve çevresinde bulunan en az 500 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

YARALILAR ŞİFA HASTANESİNE KALDIRILDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, saldırı sonucu çok sayıda yaralının Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan İsrail'in saldırısı nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor - Son Dakika
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