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İsrail'in hastane bombardımanı sonrası İran, Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekti - Son Dakika

İsrail'in hastane bombardımanı sonrası İran, Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekti

Son Güncelleme: 18.10.2023 11:36

İsrail'in en az 500 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki bir hastaneye yönelik saldırısının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'in 12 gündür devam eden bombardımanlarına en sert tepkiyi gösteren ülkelerin başında gelen İran, Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekti.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 12 gündür yoğun bombardımanda bulunurken dün akşam saatlerinde vurulan bir hastanede en az 500 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in katliamı sonrası dikkat çeken bir hamlede bulunan İran ise, Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekti.

BATI SAVAŞ SUÇLARINA GÖZLERİNİ KAPATTI

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı. Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.

İsrail'in hastane bombardımanı sonrası İran, Razavi Türbesi'ne 'İntikam' çağrısını temsil eden siyah sancak çekti

EN AZ 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan İsrail, Gazze'deki bir hastaneyi hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi. Kan donduran vahşet sonrası çocuk ve kadınların da içerisinde yer aldığı en az 500 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in hastane bombardımanı sonrası İran, Razavi Türbesi'ne 'İntikam' çağrısını temsil eden siyah sancak çekti

İRAN SİYAH SANCAK ÇEKTİ

Yaşanan katliamın ardından İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekildi.

İsrail'in hastane bombardımanı sonrası İran, Razavi Türbesi'ne 'İntikam' çağrısını temsil eden siyah sancak çekti

SİYAH SANCAK NE ANLAMA GELİYOR?

Siyah bayrak intikam işareti ve askerleri savaşa yönlendirirken giyilen başlığın rengidir. Bağdat'ta hüküm süren Abbasi Hanedanı (750-1258), Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in akrabalarının öldürülmesi ve Kerbela Savaşı'nın anısına yas sembolü olarak siyah rengi almıştır.

Horasan, İsrail, Gazze, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in hastane bombardımanı sonrası İran, Razavi Türbesi'ne 'İntikam' çağrısını temsil eden siyah sancak çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in hastane bombardımanı sonrası İran, Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekti - Son Dakika
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