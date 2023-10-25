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İsrail'in saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail'in saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 25.10.2023 22:10

Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh'un eşi ve iki çocuğu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail'in katliamını haberleştiren gazeteci, ailesinin cansız bedenlerini görünce kahroldu.

Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh'un eşi ve iki çocuğu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Gözyaşlarına boğulan Dahdouh, "Az önce İsrail'in Nuseyrat bölgesini hedef alan saldırılarını haberleştiriyordum. İsrail işgalinin bizi cezalandırmadan bırakmayacağını biliyorduk. İntikamını çocuklardan alıyorlar. Ama gözyaşlarımız insani, korkaklıktan değil" ifadelerini kullandı.

İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları hayatını kaybetti

MÜLTECİ KAMPINI VURDULAR

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında sivilleri hedef almaya devam ediyor. Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh'un eşi ve iki çocuğu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında öldü. Dahdouh, İsrail'in uyarısının ardından ailesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine tahliye ettiğini belirterek, İsrail'in ailesini güneyde sığındıkları evde vurduğunu belirtti.

İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları hayatını kaybetti

"ÇOCUKLARDAN İNTİKAM ALIYORLAR"

Ailesinin cansız bedenlerini gören Dahdouh, gözyaşlarına boğulurken, "Az önce yaşananlar açık. Bu, Gazze'de kadın ve çocukların süregelen hedef alınmasının bir parçası. Az önce İsrail'in Nuseyrat bölgesini hedef alan saldırılarını haberleştiriyordum. İsrail işgalinin bizi cezalandırmadan bırakmayacağını biliyorduk. İntikamını çocuklardan alıyorlar. Ama gözyaşlarımız insani, korkaklıktan değil" dedi.

İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları hayatını kaybetti
İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika
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