İsrail\'in Saldırısı Altın Fiyatlarını Yükseltti

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası altın yükseldi, Borsa İstanbul ise güne sert düşüşle başladı.

İsrail'in İran'ın askeri kadrolarının ve nükleer tesislerini hedef alan saldırısından altın yükseldi.

Külçe altın yüzde 1,6'ya kadar değer kazandı, gram altın gramı 4 bin 334 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 7.087,10 liradan satılıyor.

Ons altın Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak, 3.417 dolardan işlem görüyor.

Piyasalar İsrail-İran gerilimine kitlenmişken, güvenli bir yatırım olarak görülen altındaki değer artışının sürmesi bekleniyor.

İstanbul Borsası ise jeopolitik etkileri merak edilen bu gerilimden negatif etkilendi.

BIST 100 endeksi açılış seansında yüzde 3,71 değer kaybederek 9.166 puana indi.

Savunma hariç tüm endekslerde düşüş yaşanırken, özellikle iletişim ve ulaştırma sektöründeki hisselerde 9.065 puana kadar geriledi.

Açılış sonrasında bazı sektörlerdeki düşüşün yüzde 10'a ulaştığı görüldü.

Tüm hisseler düşerken, savunma sanayii hisseleri yükseldi.

En fazla kayıp yaşayan sektör ulaştırma oldu, ulaşım hisseleri yüzde 5,95 oranında düştü.

Arz endişesiyle birlikte petrolde de sert hareketler görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 76,3 dolara kadar yükseldi.

Avrupa'daki doğalgaz fiyatları ise güne yüzde 4 yükselişle başladı.

Altın fiyatı nasıl belirleniyor?

Dünyada altın fiyatı gramla değil, ons cinsinden belirleniyor. Bu, altının uluslararası ölçü birimi.

1 ons, yaklaşık 31,1 grama eşit.

Dolar, euro, sterlin gibi para birimleri karşısında değer kaybettiğinde, yani dolar endeksi düştüğünde altın fiyatı yükseliyor.

Bunun sebebi aynı miktarda altının artık daha fazla dolar ile alınabiliyor olması.

Dolar diğer para birimleri karşısında güçlendiğinde ise altın fiyatı düşüyor.