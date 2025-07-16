İsrail'in Şam'ı vurduğu saldırı canlı yayına yansıdı - Son Dakika
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İsrail'in Şam'ı vurduğu saldırı canlı yayına yansıdı

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İsrail\'in Şam\'ı vurduğu saldırı canlı yayına yansıdı
16.07.2025 15:38  Güncelleme: 15:35
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İsrail\'in Şam\'ı vurduğu saldırı canlı yayına yansıdı
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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi. İsrail'in Genelkurmay Başkanlığı'nı vurduğu anlar canlı yayına yansıdı. Görüntülerde spikerin korku içinde masanın altına saklandığı ve vurulan binadan önce alevlerin ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'a yeni hava saldırıları düzenledi. Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı. Son yapılan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Şam'a saldırıyı duyurduğu açıklamasında, "İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde, rejimin Dürzi sivillere yönelik eylemlerini ve gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda bölgede saldırılar düzenliyor ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

SALDIRI CANLI YAYINA YANSIDI

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı canlı yayına yansıdı. Görüntülerde, şiddetli patlama sesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü ve spikerin korku içinde masanın altına saklandığı anlar yer aldı.

İsrail'in Şam'ı vurduğu saldırı canlı yayına yansıdı

SAVUNMA BAKANI KATZ: OPERASYONLAR SÜRECEK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Şam'a düzenlenen ikinci saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Dürzilere saldıran güçler tamamen çekilene kadar operasyonlarını sürdürecek" ifadelerini kullandı. El Cezire kanalı da Suriye Savunma Bakanlığı'na ağır saldırı olduğunu duyurdu.

ÖĞLE SAATLERİNDE DE VURMUŞTU

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine öğle saatlerinde hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirmişti.

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail de "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de Süveyda çevresinde dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.

Genelkurmay Başkanlığı, Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Gündem, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Şam'ı vurduğu saldırı canlı yayına yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • hbp9fndsn9:
    Türkiye el altından İsrail’le işbirliği yapıyor.Haberleri iyi izleyen biri olayların bağlantılarını denkleştirebilir.İranın vurulmasında da Türkiye Nin hem katkısı hemde haberi mutlaka vardı.Nükleer alt yapısı ortadan kaldırılmış İran Türkiye ninde işine geliyor.Şuanda PKK ya ne vaad edildiyse İsrail ve ABD ye de mutlaka birşeyler söz verilmiştir.İsrailin Suriye’de istediği gibi vurmasıda bundan. 10 6 Yanıtla
  • Ensar YILDIRIM:
    kuduz köpek saldırmaya devam ediyor artık bunların yok olma zamanı geldi 6 0 Yanıtla
  • 1234:
    orta doğunun kabadayısı adilersanki 3 0 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    paylaşacağınız haberin vay arkadaş video açılmıyor 1 1 Yanıtla
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