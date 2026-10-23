İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria’da cuma sabahı erken saatlerde bir kontrol noktasında çıkan çatışma, İsrail’deki seçim öncesinde gerilimi tırmandırdı. İsrail ordusu bölgede arama başlatırken, çok sayıda kontrol noktasının kapatıldığı bildirildi.

KONTROL NOKTASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

İsrail ordusu, saldırının ardından Farş el-Hava kontrol noktası olarak da bilinen Judea Kavşağı’na asker sevk edildiğini açıkladı. Ordunun açıklamasında, “Askerler iki teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede aramalar sürüyor” denildi. Saldırganlara ait araçta çok miktarda mühimmat bulunduğu öne sürüldü.

Çatışmaya tanık olan AFP muhabiri, günlük kıyafetler giyen 2 Filistinlinin İsrail güçleriyle çatıştığını aktardı. Muhabire göre Filistinlilerden biri tabanca, diğeri otomatik tüfek taşıyordu. Çatışmanın ardından 2 Filistinlinin cansız bedenlerinin bir benzin istasyonunun yanında yerde yattığı, İsrail askerlerinin ise çevrede devriye gezdiği görüldü.

“20 DAKİKA BOYUNCA ARALIKSIZ ATEŞ AÇILDI”

İsrail’in acil yardım servisi Magen David Adom, saldırıda yaralanan 5 kişiden 2'sinin durumunun kritik olduğunu duyurdu. Yaralılar arasında silahla vurulan ve durumu çok ağır olan 20'li yaşlarında bir erkeğin de bulunduğu belirtildi.

BBC İzleme Servisi’nin aktardığına göre, Ynet haber sitesine konuşan bir sağlık görevlisi, silahlı kişilerle askerler arasındaki çatışmada 20 dakika boyunca aralıksız ateş açıldığını söyledi.

NETANYAHU’DAN ABLUKA TALİMATI

Saldırının ardından Netanyahu, orduya bölgeden giriş-çıkışların durdurulması ve Batı Şeria’nın tamamen ablukaya alınması talimatı verdi. Netanyahu, Likud Partisi’nden de siyasi etkinliklerini iptal etmelerini istedi. AFP’nin aktardığına göre açık kaynaklı bilgi paylaşan Telegram grupları, bölgedeki çok sayıda kontrol noktasının şimdiden kapatıldığını bildirdi.

HAMAS SORUMLULUĞU ÜSTLENMEDİ

Gazze merkezli Hamas, El Halil yakınlarındaki saldırıyı “olağanüstü, kahramanca bir operasyon” olarak nitelendirdi ve öldürülen 2 saldırganı andı. Saldırının sorumluluğunu üstlenmeyen örgüt, saldırının “halklarına karşı süren suçlara ve acımasız saldırılara doğal ve meşru bir yanıt olduğunu” savundu.

BEN GVİR’DEN FİLİSTİN YÖNETİMİ ÇAĞRISI

Anketlerde desteği artan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, saldırının ardından Filistin Yönetimi’nin dağıtılması çağrısında bulundu. Ben Gvir, “Filistin Yönetimi dağıtılmalı ve silahsızlandırılmalı, terör altyapısı tamamen ortadan kaldırılmalı” ifadelerini kullandı. Ancak merkezi Ramallah’ta bulunan Filistin Yönetimi’nin saldırıyla bağlantısı olduğuna dair herhangi bir kanıt ortaya konmadı.

Netanyahu’nun seçimlerdeki en güçlü rakibi olarak görülen eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise askerlerin müdahalesini övdü. Eisenkot, “Tüm İsrailliler gibi ben de yaralıların bir an önce tamamen iyileşmesi için dua ediyorum” dedi.

BATI ŞERİA’DA GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırı, Batı Şeria’da gerilimin giderek arttığı bir döneme denk geldi. Aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin zeytin hasadı yapan Filistinlilere yönelik saldırıları da gerilimi körüklüyor.

AFP’nin Filistin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria’da İsrail güçleri ya da yerleşimciler tarafından 1113 Filistinli öldürüldü. İsrail verilerine göre ise aynı dönemde Filistinlilerin saldırılarında ya da İsrail’in askeri operasyonları sırasında, aralarında sivillerin ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu en az 49 İsrailli hayatını kaybetti.