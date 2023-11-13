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İsrail askerleri Gazze'deki parlamento binasını işgal etti - Son Dakika

İsrail askerleri Gazze'deki parlamento binasını işgal etti

13.11.2023 22:25

Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam eden İsrail askerleri, bir skandala daha imza attı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Parlamentosu binasını işgal etti ve askerler parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdi. Filistin'de 2006 yılında yapılan son genel seçimleri Hamas kazanmış, parlamentoda 76 sandalye kazanmıştı.

İsrail ordusu, topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını işgal etti.

İSRAİL ASKERLERİ, FİLİSTİN PARLAMENTO BİNASINI İŞGAL ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasında bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, İsrail ordusunun Golani Tugayı askerlerinin, parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdiği görüldü.

İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti
İsrail askerleri, Filistin parlamento binasını işgal etti.

SON GENEL SEÇİMLERDEN HAMAS ZAFERLE AYRILMIŞTI

Filistin'de son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı. 2005'te yapılan ve Hamas'ın katılmadığı devlet başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı. Hamas, 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştı.

CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 240'a yükseldi.

İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti

YARALI SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Saldırılarda 198 sağlık personeli, 20 sivil savunma görevlisi ve 49 gazeteci hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı 28 bin 200'e çıktı.

İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti
İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti
İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail askerleri Gazze'deki parlamento binasını işgal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze'deki parlamento binasını işgal etti - Son Dakika
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