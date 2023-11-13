İsrail askerleri Gazze'deki parlamento binasını işgal etti

İsrail ordusu, topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını işgal etti.

İSRAİL ASKERLERİ, FİLİSTİN PARLAMENTO BİNASINI İŞGAL ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasında bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, İsrail ordusunun Golani Tugayı askerlerinin, parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdiği görüldü.

İsrail askerleri, Filistin parlamento binasını işgal etti.

SON GENEL SEÇİMLERDEN HAMAS ZAFERLE AYRILMIŞTI

Filistin'de son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı. 2005'te yapılan ve Hamas'ın katılmadığı devlet başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı. Hamas, 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştı.

CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 240'a yükseldi.

YARALI SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Saldırılarda 198 sağlık personeli, 20 sivil savunma görevlisi ve 49 gazeteci hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı 28 bin 200'e çıktı.