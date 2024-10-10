İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

İsrail ordusu, Lübnan\'ın kalbine bomba yağdırdı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurmuştu. Bu gece Beyrut'un merkezine düzenlenen saldırıda 18 kişi hayatını kaybederken ölenlerden birinin Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa olduğu iddia edildi.

10.10.2024 22:42
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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 18 kişinin öldüğü, 92 kişinin yaralandığı bildirildi.

2 BÜYÜK PATLAMA YAŞANDI

Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

BİNA YIKILDI, EVLER ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 92 kişinin de yaralandığını açıkladı.

NASRALLAH'IN KAYINBİRADERİ DE ÖLDÜ İDDİASI

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi. Saldırı ve hedefte Safa'nın olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı - Son Dakika

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