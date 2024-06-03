İsrail saldırıları sonucu binlerce aile tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail saldırıları sonucu binlerce aile tahliye edildi

İsrail saldırıları sonucu binlerce aile tahliye edildi

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce ailenin kaçmak zorunda kaldığını ve Gazzeli ailelerin tahliyesi sonucu Refah'ta bulunan 36 tesisin tamamen boşaldığını duyurdu. UNRWA, 18 bin 500 hamile kadının Refah'ı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Kaçan aileler, daha önce terk etmek zorunda kaldıkları Han Yunus'taki UNRWA tesislerine sığındı.

03.06.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazzeli ailelerin tahliyesi sonucu Refah'ta bulunan 36 tesisin tamamen boşaldığını duyurdu. UNRWA, 18 bin 500 hamile kadının Refah'ı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İsrail Güçlerinin operasyonları nedeniyle binlerce aile kaçmak zorunda kaldı. UNRWA'nın Refah'taki 36 barınağının tamamı şu anda boş. Han Yunus ve Gazze'nin orta bölgelerinde 1.7 milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. İnsani yardım alanı daralmaya devam ediyor. İnsanlar zorla yerlerinden edilmeye devam ederken, BM Nüfus Fonu (UNFPA) yaklaşık 18 bin 500 hamile kadının Refah'tan kaçtığını tahmin etmektedir. Yaklaşık 10 bini ise çaresiz koşullar altında orada kalmaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerine ve anne malzemelerine erişim asgari düzeyde. Annelerin ve bebeklerin sağlığı risk altında" denildi.

KAÇAN AİLELER, HAN YUNUS'TAKİ HARABELERE SIĞINDI

İsrail'in tahliye emri ve Refah'taki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından bölgeden kaçmak zorunda kalan Gazzeli siviller, daha önce terk etmek zorunda kaldıkları Han Yunus'taki UNRWA tesislerine sığındı. Bu tesisler, İsrail'in önceden düzenlediği saldırılarda hasar gören binalardan oluşuyor.

UNRWA, Han Yunus'taki duruma ilişkin açıklamasında ise "Zorla yerinden edilme 1 milyondan fazla insanı Refah'tan uzaklaştırdı. Binlerce aile şu anda UNRWA'nın artan zorluklara rağmen temel hizmetleri sağlamaya devam ettiği Han Yunus'taki hasarlı ve yıkılmış tesislerde barınıyor. Koşullar tarif edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Refah, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail saldırıları sonucu binlerce aile tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:23:50. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail saldırıları sonucu binlerce aile tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement