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Gazze'de kanlı gece! İsrail tankları kente girdi, Hamas füzelerle karşılık verdi - Son Dakika

Gazze'de kanlı gece! İsrail tankları kente girdi, Hamas füzelerle karşılık verdi

Son Güncelleme: 27.10.2023 00:31

İsrail Savunma Kuvvetleri, askerlerin tanklarla Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiğini, belirlenen hedefler vurulduktan sonra geri döndüğünü açıkladı. Hamas ise buna karşılık bazı noktalara füze saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu saldırılarının 21. gününde Gazze'ye karadan sınır bir operasyon daha gerçekleştirdiğini duyurdu. Ordu, askerlerin tanklarla Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiğini, belirlenen hedefler vurulduktan sonra geri döndüğünü açıkladı. Buna karşılık Hamas da Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdi. Bölgede İsrail'in saldırılarında 3 bini çocuk 7 binden fazla Filistinli can verdi.

TANKLAR YİNE GAZZE SINIRINDAN GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısı ve ablukasında 20. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiği kaydedildi. Açıklamada, "savaşın sonraki aşamalarına hazırlık olarak IDF'nin Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösterdiği, IDF tanklarının ve piyadelerinin çok sayıda hücreyi, altyapıyı ve tanksavar füze fırlatma noktasını vurduğu, askerlerin daha sonra bölgeyi terk ederek geri döndüğü belirtildi.

İsrail tankları Gazze'ye girdi, Hamas füzelerle karşılık verdi

GECE BOYU BOMBALADILAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada DAİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilere ait evleri hedef aldı. Saldırıda en az 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail tankları Gazze'ye girdi, Hamas füzelerle karşılık verdi

HAMAS DA TEL AVİV'İ VURDU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze saldırılarına yanıt olarak Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak, Tel Aviv, Yafa ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv ve Yafa dahil olmak üzere İsrail'de bir çok noktada sirenler çaldı. Gazze'den atılan füzelerin büyük çoğunluğu İsrai'le ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edilse de bazıları Tel Aviv'de bazı bölgelere isabet etti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise Demir Kubbe, Gazze'den Tel Aviv'e fırlatılan en az 10 füzeyi imha etti. Yedioth Ahronoth gazetesi ise Gazze'den atılan bir füzenin Tel Aviv yakınlarına düştüğünü aktardı.

İsrail tankları Gazze'ye girdi, Hamas füzelerle karşılık verdi

CAN KAYBI 7 BİNİ GEÇTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de kanlı gece! İsrail tankları kente girdi, Hamas füzelerle karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de kanlı gece! İsrail tankları kente girdi, Hamas füzelerle karşılık verdi - Son Dakika
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