İsrail ve Hizbullah Saldırıları Artıyor

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İsrail ve Hizbullah uluslararası toplumdan gelen topyekun savaştan kaçınma çağrılarına karşın, sınırdaki karşılıklı saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.

İsrail Ordusu Cumartesiyi Pazara bağlayan gece çoğu Lübnan’ın içinden olmak üzere ülkeye 150 roket ve füze atıldığını bildirdi.

Bazı füzeler, İsrail’in normalden daha içlerine düşerken, binlerce İsrailli bomba sığınaklarına gitmek zorunda kaldı ve Hayfa kenti yakınlarındaki bazı evler hasar gördü.

İsrail de Lübnan’ın güneyindeki hedefleri vururken, Hizbullah’a ait binlerce roket rampasının vurulduğunu savundu.

Başbakan Benyamin Netanyahu, İsrail’in “güvenliği sağlamak” ve halkın İsrail-Lübnan sınırındaki evlerine güvenle geri dönebilmeleri için “gereken tüm adımları atacağını” belirtti.

Netanyahu, ülkesinin Hizbullah’a “asla hayal edemeyeceği bir dizi darbe vurduğunu” söylerken, Hizbullah’ın Genel Sekreter yardımcısı Naim Kasım “Tehditler bizi durdurmayacak. Tüm askeri olasılıklarla yüzleşmeye hazırız” dedi.

İsrail’in Cuma günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki hava saldırısında ölen üst düzey Hizbullah komutanı İbrahim Aqil’in cenazesinde konuşan Kasım “Yeni bir aşamaya girdik. Açık bir hesaplaşmaya” dedi.

Şehy Naim Kasım, direniş (Hizbullah) son üç gündür ateş açmaya devam ederken, İsrail’in tüm hedeflerinde başarısız olduğunu savundu.

Kasım, İsrail’i kuzeyinde yaşayan daha çok sayıda İsraillinin evlerinden olacağını belirtirken, İsrail’in örgütün direnişini ve Gazze’yle bağlantısını engelleyemediğini vurguladı.

Lübnan, Cuma günkü İsrail hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 kişinin öldüğünü söylerken, Hizbullah da 16 üst düzey komutanının öldüğünü teyit etti.

İbrahim Akil, bağlantıları ve Hizbullah içinde üst düzey bir isim olması nedeniyle ABD’nin arananlar listesindeydi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısından bir gün sonra Hizbullah’ın İsrail mevzilerine ateş açmasıyla yoğunlaştı.

Hamas’ın İsrail’in güneyini hedef alan saldırısında 1200’den fazla kişi ölmüş ve 250’den fazla kişi rehin alınmıştı. Bu arada Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine neredeyse her gün gerçekleştirdiği roket saldırıları nedeniyle 60 bin kişi evlerini terk eti.

Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar, uluslararası kaygıları da artırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres CNN’e yaptığı açıklamada “Lübnan’ın bir diğer Gazze’ye dönüşme ihtimalinden korktuğunu” söyledi.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert de Orta Doğu’nun “facianın eşiğinde olduğunu” belirtti.

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington’ın “daha geniş kapsamlı bir savaşın çıkmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

AB de “aşırı” kaygılı olduğunu belirtirken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy “derhal ateşkes” çağrısı yaptı.

İsrail Ordusu, Cumartesi gecesi ülkeye atılan füze ve roketlerin imha edildiğini belirtti. Füzelerin ikisinin de Irak’ta fırlatıldığı kaydedildi.

İran destekli Irak’ta İslami Direniş adlı örgüt, İsrail’e güdümlü füze ve SİHA saldırıları yapıldığını açıkladı.

Bu arada İsrail’in kuzeyindeki alarm durumu da devam ediyor. Bölgede okullar kapalı ve hastaneler hastaları yeraltına nakletti. Halka 10’dan fazla kişinin dışarıda bir araya gelmemesi çağrısı yapıldı.

Geçen hafta, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin patlaması sonucu 39 kişi ölmüş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

Saldırıların ardından Perşembe günü konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail’i suçlamış “tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını” söylemiş ve “adil bir ceza” verileceği taahhüdünde bulunmuştu. İsrail henüz saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi.