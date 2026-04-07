İstanbul\'da Konsolosluk Yakınında Çatışma

İstanbul Levent'te, İsrail Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın yakınında yaşanan çatışmada üç saldırgandan biri öldürülürken, ikisi yaralandı.

Çatışmada iki polisin de yaralandığı açıklandı.

Saldırıyla ilgili bilgilendirmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı.

Çiftçi, "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır" paylaşımını yaptı.

Saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini belirten Çiftçi, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül de 3 saldırgandan 2'sinin yaralı olarak yakalandığını ve 1 saldırganın öldürüldüğünü kaydetti.

Vali Gül, 2 polisin hafif yaralandığını da açıkladı.

Başkonsoloslukta iki buçuk yıldır herhangi bir İsrailli diplomatın bulunmadığı da açıklandı.

Adalet Bakanı Gürlek, olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul emniyeti çatışma sonrası yapılan operasyonlarda üç kişinin daha sorgulandığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

Saat 12.15 sıralarında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İsrail Başkonsolosluğu plazanın üst katlarında yer alıyordu.

BBC Türkçe'nin elde ettiği çatışma görüntülerinde uzun namlulu silah ve tabancalı saldırganların polisle çatışmaya girdiği görülüyor.

Bir kişi yerde hareketsiz yattığı sırada, polisle iki uzun namlulu silahlı saldırgan arasında çatışma yaşanıyor. Bu sırada vurulan bir saldırgan daha yere düşüyor.

Saldırıda bir polisin ayağından diğer polisinse kulağından yaralandığı açıklandı.

Saldırganlar hakkında ne biliniyor?

İçişleri Bakanlığı üç saldırganın kimliği ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "teröristler" ifadesi de kullanıldı.

Buna göre öldürülen saldırganın isminin "Yunus E. S" olduğu ve "dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı bulunduğu" açıklandı.

Bu ifade resmi makamlar tarafından El Kaide ve IŞİD için kullanılıyor. Her iki grup da henüz saldırıyı üstlenen bir açıklama yapmadı.

Yaralı olarak yakalanan saldırganların isimleri Onur Ç. ve Enes Ç. olarak açıklandı.

Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı olduğu belirtildi.

Üç saldırgan arasındaki dijital haberleşmenin tespit edildiği "yaralı saldırganların sorgusunun devam ettiği" açıklandı.