İstanbul'da ölen voleybolcunun son telefon görüşmelerine ulaşıldı! Lise arkadaşı detayı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İstanbul'da ölen voleybolcunun son telefon görüşmelerine ulaşıldı! Lise arkadaşı detayı dikkatlerden kaçmadı

14.04.2023 12:32

İstanbul'da kaldığı otelde dün yaşamını yitiren İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın ailesi Türkiye'ye geldi. Ituma'nın annesi Elizabeth, kızının intihar ettiği iddialarına inanmadığını söyledi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Ituma'nın son telefon görüşmelerinden birini liseden bir arkadaşı ile yaptığı ve şiddetli bir tartışma yaşadığı belirtildi. Genç voleybolcu, yaşamını yitirmeden önce elinde telefon ile oldukça mutsuz şekilde güvenlik kameralarına yansımıştı.

Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması için İstanbul'a giden İtalyan Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Ituma'nın cansız bedeni dün sabaha karşı otelin önünde bulunmuştu. Pencereden düştüğü tahmin edilen Ituma'nın intihar etmiş olabileceği iddiası basında yer almıştı.

"KAZA DA OLABİLİR"

La Repubblica gazetesinin haberine göre ise ölüm haberi üzerine Türkiye'ye giden annesi Elizabeth, kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Gazeteye göre anne, "Kızım çok güçlüydü, pencereden atlamak istediğine inanamam" dedi. Kamu yayıncısı Rai'nin haber kanalı RaiNews24 ise bu sabahki haberinde, ''Türk medyası intihar tezinden bahsediyor ama resmi olarak ölüm sebebi henüz kesinleşmedi'' ifadesine yer verdi. Rai, Ituma'ya otopsi yapılmasının beklendiğini de ekledi. Il Messaggero gazetesi de olayın ''bilinçli bir tercih olabileceği gibi bir kaza da olabileceğini'' yazdı.

POLİS, TELEFONU İNCELİYOR

İtalyan basınındaki haberlere göre Çarşamba günü Eczacıbaşı Dynavit maçı sonrası Igor Gorgonzola Novara takımının oyuncuları akşam yemeğine gittikten sonra otele döndü. Otelin kamera kayıtlarına göre Julia Ituma saat 22.30-23.50 arasında koridorda tek başınaydı. Bu sırada elinde cep telefonu olduğu, polisin telefon üzerinde incelemeler yaptığı belirtiliyor.

"LİSE ARKADAŞI İLE ŞİDDETLİ TARTIŞMA YAŞADI"

La Repubblica'ya göre Ituma saat 22.00 civarında annesini aradı ve ''Anne (maçı) kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı'' dedi. Gazete, Ituma'nın son telefon görüşmelerinden birini de liseden bir arkadaşı ile yaptığını yazdı. Haberde, ''Gençlerin yaptığı şekilde kavga ettiler. Sevgililer miydi? Bilinmiyor ama uzun ve ağır şekilde tartıştılar. Öyle ki sonra çocuk, Julia'nın sakin olduğundan emin olmak için Lucia'ya (Julia Ituma'nın aynı odada kaldığı takım arkadaşı) mesajlar yolladı'' denildi.

ODA ARKADAŞININ ÖLDÜĞÜNÜ RESEPSİYONDAN ÖĞRENDİ

İspanyol oyuncu Lucia Varela, Ituma'nın gece odaya gelmesinden sonra saat 01.30'a kadar konuştuklarını anlattı. Varela, daha sonra uyuduğunu ve hiçbir şey fark etmediğini, sabaha karşı resepsiyondan aranınca oda arkadaşının öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Ituma'nın otelde güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri:

İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcunun son telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Lise arkadaşı detayı dikkat çekti
İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcunun son telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Lise arkadaşı detayı dikkat çekti
İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcunun son telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Lise arkadaşı detayı dikkat çekti
İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcunun son telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Lise arkadaşı detayı dikkat çekti
Kaynak: BBC
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Bence intihar şahsi görüşüm görüntüler piskolojikmen onu gösteriyor Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
500
İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcunun son telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Lise arkadaşı detayı dikkat çekti İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcunun son telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Lise arkadaşı detayı dikkat çekti BtcTurk and Zorlu PSM renew their partnership BtcTurk and Zorlu PSM renew their partnership

İstanbul, İntihar, Türkiye, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul'da ölen voleybolcunun son telefon görüşmelerine ulaşıldı! Lise arkadaşı detayı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
14:45 Sivasspor'dan Aykut Kocaman bombası! Teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adayı
14:41 Haberler.com iki gün önce duyurmuştu! Adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi yazıldı
14:36 Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak
14:30 Son Dakika! Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz, mayıs ayı başında tüm sisteme verilecek
14:19 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketinde durum bıçak sırtı
14:10 Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek
14:03 Asgari ücret zammı öne alınabilir
13:44 Son dakika! FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
13:44 FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında sorumlu olan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
13:43 Asgari ücrete yapılacak ara zam öne alınabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 15:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da ölen voleybolcunun son telefon görüşmelerine ulaşıldı! Lise arkadaşı detayı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement