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İtalya, Afrika'ya yönelik kalkınma-istikrar projelerini içeren Mattei Planı'nı açıkladı - Son Dakika
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İtalya, Afrika'ya yönelik kalkınma-istikrar projelerini içeren Mattei Planı'nı açıkladı

İtalya, Roma'da düzenlenen İtalya-Afrika Zirvesi kapsamında, Afrika'ya yönelik kalkınma-istikrar projelerini içeren Mattei Planı'nı açıkladı. Başbakan Giorgia Meloni, bu planla Afrika'nın enerjisini özgürleştireceklerini ve gençlerin göç etmeme hakkını garanti altına almak istediklerini belirtti. İlk etapta 9 Afrika ülkesinde başlatılacak pilot projeler için 5.5 milyar Euro kaynak ayrıldı.

İtalya, Afrika\'ya yönelik kalkınma-istikrar projelerini içeren Mattei Planı\'nı açıkladı
30.01.2024 - 10:50,
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Afrika'dan göç akşının ilk duraklarından olan İtalya, Roma'da düzenlenen İtalya-Afrika Zirvesi kapsamında, bu kıtaya yönelik kalkınma-istikrar projelerini içeren Mattei Planı'nı açıkladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu planla Afrika'nın enerjisini özgürleştireceklerini, bu kıtadan gençlerin göç etmeme ve köklerinden kopmama hakkını garanti altına almak istediklerini belirtti.

Başkent Roma'daki Senato binasında dün akşam saatlerine kadar süren "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" başlıklı zirveye 45 Afrika ülkesinden devlet ve hükümet liderleri ile dışişleri bakanları ve İtalyan hükümetinin yanı sıra Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerin bazı kuruluşları, Uluslararası Enerji Ajansı ve Uluslararası Para Fonu gibi 25 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcileri katıldı.

Daha önce bakanlar seviyesindeyken ilk kez liderlerin katılımıyla düzenlenen zirve, İtalya'nın G7 başkanlığını yılbaşında üstlenmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk uluslararası etkinlik olma özelliğini taşıyor. Ev sahibi Başbakan Giorgia Meloni, bu girişimin, G7 gündeminde Afrika'ya onurlu bir yer verilmesine yol açacak son derece kesin bir dış politika tercihinin sonucu olduğunu ifade etti.

MATTEI PLANI

Afrika'dan Avrupa'ya göç akışının önüne geçmek için göçe yol açan sebepleri zayıflatarak bu kıtadaki ülkeleri ekonomik açıdan istikrara kavuşturmayı amaçlayan İtalya'nın Mattei Planı adını, enerji devi ENI'nin kurucusu Enrico Mattei'den alıyor. Bunun için Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra, Afrika Kalkınma Bankası bünyesinde çok taraflı bir fon oluşturulması da bekleniyor.

5.5 MİLYAR EUROLUK PİLOT PROJELER

2022'nin sonbaharında bu göreve gelmesinden önce seçim kampanyasının hatırı sayılır bir kısmını Afrika'dan göç akışına karşıtlık üzerine kurarak "Bu meseleyi kaynağından çözmek gerek" diye Afrika'yı işaret etmiş olan Meloni, Roma'daki zirvenin başarılı geçtiğini, ancak önlerinde yapacak çok iş olduğunu söyledi. İlk etapta 9 Afrika ülkesinde başlatılacak eğitim ve öğretim ile sağlık, tarım, enerji ve su alanlarında bazı pilot projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen İtalya, 5.5 milyarlık Euroluk bir kaynakla bu planı devreye soktu.

Başbakan Meloni, bunun 3 milyar Euro'sunun ülkesinin iklim fonundan, 2.5 milyar Euro'sunun ise kalkınma işbirliği fonundan sağlandığını aktardı. Meloni, bunun yeterli olmadığını, bu nedenle uluslararası kuruluşların ve bağışçıların bu plana dahil olmasının gerekliliğini de ifade etti.

"AFRİKALILAR GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMAMALI"

Afrika uluslarıyla işbirliği, kalkınma ve eşit ortaklık modeli yoluyla birlikte büyümeyi hedefleyen Mattei Planı'nın başarılı olacağına inanan Başbakan Meloni, Afrikalı gençlerin göç etmek zorunda kalmaması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu, Afrika'nın enerjisinin özgürleşmesine katkı sağlamasını istediğimiz bir müdahale planıdır. Aynı zamanda oradaki genç nesillerin şimdiye kadar reddedilen hakkını garanti altına almak istiyoruz; Avrupa'da sık sık göç etme hakkından bahsettik, ancak göç etmeye zorlanmama hakkının nasıl garanti altına alınacağından neredeyse hiç bahsetmedik. Onlar, Avrupa'da elde edilmesi giderek zorlaşan daha iyi bir yaşam arayışı için köklerinden kopmak zorunda kalmamalı."

Başbakan Meloni, eğer Afrika'daki insanların evini terk etmeye iten nedenler ele alınmazsa kitlesel yasadışı göçün asla durdurulamayacağını ve insan kaçakçılarının asla yenilmeyeceğini de ekleyerek, "Bir yandan üçüncü binyılın köle tüccarlarına savaş ilan edip, diğer yandan Afrika halklarına fırsatlar, iş, eğitim ve yasal göç yollarından oluşan bir alternatif sunmaya çalışmak, yapmak istediğimiz şey tam olarak budur," diye sözlerini sürdürdü.

MELONI: ZENGİN OLANIN DOĞAL, FAKİR OLANIN SENTETİK GIDA YEMESİNE MÜSAADE EDEMEYİZ

Zirvede konuşan Başbakan Giorgia Meloni, Afrika'yı İtalya'nın stratejik önceliği olarak tanımlarken Afrika ülkeleri olmadan geleceği düşünemeyeceklerini söyleyerek, "Afrika'nın fakir bir kıta olduğuna ilişkin bazı yanlış anlatıları ortadan kaldırmalıyız. Çünkü öyle değil; Afrika dünya maden kaynaklarının yüzde 30'unu, ekilebilir arazinin de yüzde 60'ını barındırıyor. Nüfusunun yüzde 60'ı 25 yaşın altında; dünyanın en genç kıtası ve bu aynı zamanda onu insan sermayesi için muazzam potansiyele sahip bir ülke haline getiriyor," ifadelerini kullandı.

Bugün Afrika ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirten Meloni, "Hayırsever ya da vahşi bir tavırla değil, eşitlerin işbirliğinden bahsedilen bir işbirliğini düşünüyoruz," dedi.

Zirvenin önemli başlıklarından biri olan tarıma ve gıda güvenliğine de değinen Meloni, Afrika kıtasındaki ekilebilir arazilerin çoğunun bir dizi nedenden dolayı kullanılamadığını ve amaçlarının onları kullanmaya uygun hale getirmek olduğunu dile getirerek, "Amaçlarımızdan biri herkese sadece güvenli gıda değil, kaliteli gıda da sağlamak. Zengin olanın parası olduğu için doğal gıdayı yiyebilmesi ve fakirin de sentetik gıdaya muhtaç edilmesi, inşa etmek istediğimiz bir dünyayı temsil etmiyor," diye konuştu.

Zirveye katılan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahammed, kıtada büyük sorunlar olduğunu, ancak bu planla ilgili kendilerine danışılmadığını söyleyerek soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. Muhammed, yine de bu planı tartışmaya hazır olduklarını, verilen sözlerin ötesine giderek artık harekete geçilmesi gerektiğini dile getirerek, "Hiçbir zaman yerine getirilmeyen basit vaatlerle artık bizi mutlu etmelerine izin veremeyiz," dedi.

Kaynak: DHA
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Avrupa Birliği, İtalya, Afrika, Roma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya, Afrika'ya yönelik kalkınma-istikrar projelerini içeren Mattei Planı'nı açıkladı - Son Dakika


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