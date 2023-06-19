İtalya'da kadın uçurumdan atlamak istedi, kayalıklara çarptı - Son Dakika
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İtalya'da kadın uçurumdan atlamak istedi, kayalıklara çarptı

19.06.2023 12:07

İtalya'nın Fiordo di Furore bölgesinde bir kadın uçurumdan atlamak istedi ancak dengesini kaybederek kayalıklara çarptı. Çevredekilerin çığlık atarak tepki gösterdiği olayda kadın ağır yaralandı. Videoyu Instagram'a yükleyen bir kişi, kadını ambulansa taşımalarının yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtti. Seyahat sigortası şirketleri tarafından ekstra koruma sunulması gerektiği yorumları yapıldı.

İtalya'da bir kadın uçurumdan atlamak üzereyken aniden kayıp düştü. Suya düşmeden önce kayalıklara feci bir şekilde çarpan kadın, ağır yaralandı.

BACAKLARI KIRILDI

İtalya'nın Fiordo di Furore bölgesindeki bir uçurumun zirvesinde duran kadın, riskli atlayışı gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararını verirken dengesini kaybetti. Kadın düşerken uçurumun bir parçasına çarptı ve bacakları kırıldı, bu duruma çevredekiler çığlık atarak tepki gösterdi.

KURTARILMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Videoyu Instagram'a yükleyen Glanznig "Kadını merdivenlerden taşıyıp ambulansa ulaştırmamız yaklaşık bir saat sürdü" dedi. Video, "Seyahat sigortası şirketleri keşke ekstra koruma sunsaydı" yazısıyla sosyal medyada paylaşıldı. İzleyiciler, kadının uçurumdan atlamayı düşünmüş olmasına şaşırdı.

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SON DAKİKA: İtalya'da kadın uçurumdan atlamak istedi, kayalıklara çarptı - Son Dakika
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