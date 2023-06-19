İtalya'da kadın uçurumdan atlamak istedi, kayalıklara çarptı

İtalya'da bir kadın uçurumdan atlamak üzereyken aniden kayıp düştü. Suya düşmeden önce kayalıklara feci bir şekilde çarpan kadın, ağır yaralandı.

BACAKLARI KIRILDI

İtalya'nın Fiordo di Furore bölgesindeki bir uçurumun zirvesinde duran kadın, riskli atlayışı gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararını verirken dengesini kaybetti. Kadın düşerken uçurumun bir parçasına çarptı ve bacakları kırıldı, bu duruma çevredekiler çığlık atarak tepki gösterdi.

KURTARILMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Videoyu Instagram'a yükleyen Glanznig "Kadını merdivenlerden taşıyıp ambulansa ulaştırmamız yaklaşık bir saat sürdü" dedi. Video, "Seyahat sigortası şirketleri keşke ekstra koruma sunsaydı" yazısıyla sosyal medyada paylaşıldı. İzleyiciler, kadının uçurumdan atlamayı düşünmüş olmasına şaşırdı.