İtalya'da Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasında belirsizlik sürüyor: Helikopterin karakutusu ortalarda yok - Son Dakika
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İtalya'da Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasında belirsizlik sürüyor: Helikopterin karakutusu ortalarda yok

14.06.2022 09:15

İtalya'da Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk'ün de hayatını kaybettiği helikopter kazasında belirsizlikler silsilesi aydınlanabilmiş değil. Uzmanlar, helikopterde karakutu bulunmaması, pilotun düşmeden önce alarm vermemesi ve görgü tanıklarının olmaması nedeniyle araştırmalarını zorlukla sürdürürken, "Kazanın nedenini belirlemek kolay olmayacak, uzun ve detaylı incelemeler gerekecek" yorumunda bulundular.

İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşırken düşen helikopterle ilgili soruşturma, karakutunun ve görgü tanıklarının olmaması gibi nedenlerle güçlükle ilerliyor.

ENKAZ 1900 METRE YÜKSEKLİKTEKİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Geçen perşembe günü havalandıktan kısa süre sonra kaybolan helikopter yaklaşık 2 gün sonra Reggio Emilia bölgesinde dağlık alana düşmüş olarak bulunmuştu. Helikopterin enkazı ve 7 kişinin cansız bedeni, 1900 metre yükseklikte bir dere yatağı civarında tespit edilmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İtalyan pilot ile 4'ü Türk 2'si Lübnanlı 6 yolcunun naaşı, Modena kentinde otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, taksirle insan öldürmek ve felakete sebep olmak suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

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"KAZANIN NEDENİNİ BELİRLEMEK KOLAY OLMAYACAK"

İtalyan basınındaki haberlere göre helikopterde karakutunun bulunmaması, pilotun düşmeden önce alarm vermemesi ve görgü tanıklarının olmaması soruşturmada net yanıtlar elde edilmesini güçleştiriyor. Haber Global'de yer alan habere göre arama çalışmalarına katılan birimlerden Alpler Kurtarma Ekibi bölge sorumlusu Luca Pezzi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Kazanın nedenini belirlemek kolay olmayacak, uzun ve detaylı incelemeler gerekecek" dedi ve ekledi:

"Olasılıklardan biri, helikopterin olumsuz hava koşullarından uzaklaşmak için bir manevra yapmaya çalışmış olması, ancak bunun ölümcül sonuçlanması." Helikopterdeki Lübnanlı yolculardan birinin uçuş sırasında ailesine yolladığı videoda da fırtına görülebiliyor.

"YILDIRIM DÜŞTÜ" İDDİASI

Olayda hayatını kaybeden pilot Corrado Levorin'in arkadaşı ve helikopteri işleten Avio şirketinin teknisyeni Igor Caboni ise helikoptere yıldırım isabet etmiş olabileceğini söyledi. Caboni, "İletişimin aniden kesintiye uğramasının ve Corrado'nun yardım çağrısı yapamamasının tek açıklaması bu olabilir" dedi. Helikopterdeki 4 Türk vatandaşının, bir fuar için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı Holding çalışanları olduğu açıklanmıştı.

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