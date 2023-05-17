İtalya'daki korkunç sel felaketinde 8 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İtalya'daki korkunç sel felaketinde 8 kişi yaşamını yitirdi

17.05.2023 18:54

İtalya'nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sellerde en az 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Emilia Romagna bölgesinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış neticesinde yaşanan sel felaketinde 8 kişi yaşamını yitirdi.

Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Emila Romagna'yı vuran sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, Bölgedeki tüm nehirlerin taştığını ve 24 beldenin sular altında kaldığını belirtti.

1.5 YILLIK YAĞIŞ 36 SAATTE BOŞANDI

Musumeci, bölgeye 1,5 yılda yağması gereken yağış miktarının son 36 saat içerisinde düştüğü bilgisini paylaştı. Bölgesel tren seferlerinin durduğunu ifade eden Musumeci, bölge halkına da bulundukları yerden ayrılmamaları çağrısı yaptı.

Japonya'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yolda olan Başbakan Giorgia Meloni'nin, hükümet olarak Emilia Romagna'daki durumu yakından takip ettikleri ve bölgede gerekli olması halinde acil önlemlerin alınması konusunda hazır oldukları mesajını gönderdiği bildirildi.

BÖLGEDE ELEKTRİK VE İLETİŞİM SIKINTILARI

Bu arada, bölgede 50 bin kişiye elektrik verilemediği basına yansıdı.

Bölgedeki tüm nehir ve derelerin şiddetli yağış sonucu taştığı aktarılırken Faenza, Cesena ve Riccione gibi kentlerde cadde ve sokakların sular altında kaldığı görüldü.

Bölgede iletişimde ciddi aksaklılar olduğu, pek çok yerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve durumu kritik bazı yerlerde okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

ALT KATLAR, ZEMİN VE ZEMİN ALTI BÖLGELER TAŞINDI

Sivil Savunma, selden etkilenen bölgenin çok geniş olduğunu ve kurtarma ekipleri için de riskler barındırdığını belirtti.

Bolonya Belediyesi, yayımladığı duyuruyla halka binaların üst katlarına çıkmalarını, kesinlikle bodrum katı, garaj gibi zemin ve altındaki yerlere inmemelerini tavsiye etti.

FORMULA 1 YARIŞI İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan, Formula 1 yönetimi, Emilia Romagna'daki sel felaketi dolayısıyla 19-21 Mayıs'ta Imola'da yapılması gereken Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptal edildiğini açıkladı.

Ülkede Emilia-Romagna bölgesi mayıs başında da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenmiş, sel ve toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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Denizcilik, Formula 1, Dünya, Güncel, Son Dakika

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