Modena\'da araçlı saldırı: 8 yaralı, zanlıda psikolojik sorun

İtalya'nın kuzeyindeki Modena kentinde cumartesi günü otomobilini kalabalığın üzerine süren bir kişi 8 kişiyi yaraladı.

Öğleden sonra 16:30 civarında kentin en işlek caddelerinden Via Emilio Centro'ya hızla giren aracın çarptığı 4 kişinin durumu ağır, ikisinin bacakları ampüte edildi.

Zikzak çizerek ilerleyen otomobil bir mağazanın vitrinine çarparak durdu. Araçtan inen sürücü elinde bıçakla koşmaya başladı, ardından yoldan geçenlerin müdahalesiyle durduruldu. Zanlıyı durduranlardan biri bu sırada başından bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alınan zanlının 31 yaşında, ailesi Fas kökenli, kendisi İtalya doğumlu Salim El Koudri olduğu açıklandı. El Koudri'nin katliam ve ağır yaralama suçlarıyla yargılanması bekleniyor.

İtalya basınına göre El Koudri'ye yapılan alkol ve uyuşturucu testleri negatif çıktı. Sabıkası olmayan zanlıyla ilgili ilk incelemelerde terör bağlantısı bulunmadı. Modena Belediye Başkanı Massimo Mezzetti, El Koudri'nin 2022-2024 arasında şizoid kişilik bozukluğu tedavisi gördüğünü söyledi.

Salvini'den tartışmalı 'ikinci nesil' vurgusu

Zanlının ailesinin Fas kökenli olduğu ortaya çıkınca, aralarında aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin de yer aldığı bir kesim, zanlının "ikinci jenerasyon göçmen" olmasını vurguladı.

Bugün İtalya basınının manşetlerinde yer alan olay için gazeteler ağırlıkla, İtalyancada "dehşet" anlamına da gelen "terör" ifadesini kullandı. Basında İtalya'da daha önce benzer bir saldırının yaşanmadığı da vurgulandı.

Sağ çizgideki gazetelerden Il Giornale, "Terör gölgesi" manşetinin yanındaki başyazısında "Fransa'da da yaşanmıştı. İkinci jenerasyon dejenerasyondur" dedi.

Gazeteki başka bir makalede de Modena'nın içinde yer aldığı Emilia Romagna bölgesinin tarihi olarak sola yakın olmasına atıfla "Şimdi korkudan kırmızılar" denildi.

Modena Belediye Başkanı Massimo Mezzetti ise El Koudri'yi kovalayıp durduranlar arasında "iki Mısırlının da olduğunu vurgulamak istediğini" söyledi, bu olaydan siyasi çıkar elde etmeye çalışılmamasını istedi.

Durduranlara madalya talebi

İtalyan basınındaki haberlere göre İtalya'nın Bergamo ilinde doğan, Modena'nın Ravarino bölgesinde yaşayan zanlı Modena Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun, ancak şu anda işsizdi.

Saldırının ardından Başbakan Giorgia Meloni bugün Kıbrıs'a gitme planını iptal ederek bugün Cumhurbaşkanı Segio Mattarella ile birlikte Modena'ya gitti.

Meloni sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayın "çok vahim" olduğunu söyledi, ayrıca "saldırganı durdurmak için cesurca müdahale eden bölge sakinlerine ve polise" teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de zanlıyı durdurmaya çalışırken yaralanan Luca Signorelli ve "Modena'da vatandaşları korumak için örnek teşkil eden davranışlarda bulunan herkese Sivil Cesaret Madalyası verilmesini" talep etti.