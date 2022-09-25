İYİ Parti lideri Meral Akşener, İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı! - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!

25.09.2022 22:38
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından İran'da ahlak polisi tarafından katledilen Mahsa Amini'ye ve İran'da kadınların protestolarına ilişkin açıklama yaptı. Akşener açıklamasını Turgut Uyar'ın "Saçlarımı hep kestim tutacak kadar kalmasın dedim. Çünkü bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur..." dizeleriyle tamamladı.

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisinin gözaltında işkenceyle katletmesini protesto etmek ülkenin çeşitli kentlerinde eylemlerini devam ediyor.

MERAL AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

İran'daki eylemler her geçen gün büyürken; İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından eylemlere ilişkin paylaşımlarda bulundu. İranlı kadınları selamlayan Akşener, şair Turgut Uyar'ın dizelerini de paylaştı.

Akşener'in paylaşımları şöyle:

''Maalesef çağımız, sultancıl yapıların ve etraflarındaki haramzadelerin; İktidarlarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yaptıkları türlü zorbalıklar ve aldıkları akla ziyan kararlarla hızla, insanların mutluluklarının ellerinden alındığı bir cendere içine sürükleniyor.

"KADINLAR MUTLU VE HUZURLU BİR YAŞAM SÜREBİLMELİ"

Her yerde bolca bulunan kötücül ve çıkarcı iktidar kümeleri sıklıkla; Sözde dostların ve sözde düşmanların olduğu hayali bir evrende, kazananı sadece oligarşilerin olduğu kurmaca bir kabusu; İnsanlara "beka mücadelesi" diye yutturmaya çalışıyor. Nitekim İran'da kadınlara yaşatılan kabusu da bu çerçeveden ayrı düşünemeyiz. Kadınların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri, tercihlerinde özgür olmaları ve itilip kakılmadan yaşayabilmeleri en temel ve en kutsal haklarıdır. Bunun aksini de asla kabul edemeyiz.

"İRAN YÖNETİMİNİ REFORMLARI YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Bu vesileyle, İran'da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum. Turgut Uyar'ın dizelerinde de söylediği gibi: "Saçlarımı hep kestim tutacak kadar kalmasın dedim. Çünkü bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur..."

İYİ Parti lideri Meral Akşener İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!
İYİ Parti lideri Meral Akşener İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!
İYİ Parti lideri Meral Akşener İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!
İYİ Parti lideri Meral Akşener İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!
İYİ Parti lideri Meral Akşener İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!
YORUMLAR
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Meral Akşener, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İYİ Parti lideri Meral Akşener, İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Meral Akşener, İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı! - Son Dakika
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