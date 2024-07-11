Japonya'da Sürüklenen Kadın 36 Saat Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
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Japonya'da Sürüklenen Kadın 36 Saat Sonra Kurtarıldı

Japonya\'da Sürüklenen Kadın 36 Saat Sonra Kurtarıldı

Japonya'da arkadaşıyla birlikte yüzmeye giden bir kadın, deniz simidiyle girdiği suda 36 saat kaldıktan sonra yaklaşık 80 km açığa sürüklendikten sonra kurtarıldı. Kadın, Tokyo'nun güneyinde yer alan bir yarımada açıklarında seyreden bir kargo gemisi tarafından fark edildi ve Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı. Kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı ve bilinci açıktı. Durum, kadının arkadaşının kayıp ihbarında bulunması üzerine polise bildirildi.

11.07.2024 14:24
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Japonya'da arkadaşıyla birlikte yüzmeye giden bir kadın, kıyıdan yaklaşık 80 km açığa sürüklendikten sonra kurtarıldı.

20'li yaşlarında Çinli bir kadın, deniz simidiyle girdiği suda 36 saat kaldıktan sonra Tokyo'nun güneyinde yer alan bir yarımada açıklarında seyreden bir kargo gemisi tarafından fark edildi.

AFP haber ajansında göre yakınlardaki daha küçük bir deniz taşıtına haber verildi ve mürettebattan iki kişi denize atlayıp kadını kurtardı.

Kyodo haber ajansına göre Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Susuz kalmış olmasına rağmen bilinci açıktı.

Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka ilinde yüzmeye gittikten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine durum, Pazartesi günü polise ihbar edildi.

AFP'ye konuşan Japonya Sahil Güvenlik yetkilisi, "8 Temmuz'da saat 7.55 civarında kadının arkadaşı, yakındaki bir bakkaldan kayıp ihbarında bulundu" dedi.

Yetkili, kadının kurtarıldığı yer ve denize girdiği nokta arasında 80 km'lik mesafe olduğunu söyledi.

Yetkli "Ama sürüklendiği mesafenin daha uzun olduğu tahmin ediliyor" diye de ekledi.

Kadın, kurtarma ekibine deniz simidi nedeniyle akıntıyla sürüklendikten sonra kıyıya geri dönemediğini söyledi.

Kaynak: BBC

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