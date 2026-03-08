Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İran'da 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Kunoichi okulu yeniden gündeme geldi. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin kadının mezun olduğu okulun, askeri ve savunma amaçlı eğitim programlarıyla dikkat çektiği ifade ediliyor.

AKTİF KADROSU 3.500 - 4.000 KİŞİ

Mevcut verilere göre; Kunoichi birliğinin aktif kadrosunun 3.500 ila 4.000 kişi arasında olduğu belirtiliyor. Kadınların çeşitli savunma teknikleri ve askeri disiplin eğitimi aldığı okuldan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

KURUCUSU JAPONYA'DA EĞİTİM ALDI

Kurucusu, Japonya'da eğitim aldığına ve ninjutsu'yu ülkesine geri getirerek yaydığına inanılan İranlı dövüş sanatçısı antrenör Akbar Faraji'dir. Küçük bir grup olarak başlayan bu sistem, zamanla illere ve şehirlere yayılarak İran Ninjutsu Federasyonu çatısı altında örgütlendi.

FEDERASYON TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Dersler halka açık spor merkezlerinde yapılmaktadır. Öğrenciler İslami normlara uygun olarak mütevazı kıyafetler giymektedir. Eğitim içeriği ise İran Dövüş Sanatları Federasyonu tarafından yönetilmektedir.

"BU BANA DAHA DEĞERLİ HİSSETTİRİYOR"

Geçtiğimiz yıllarda röportaj veren bir üye verdiği "Vücudumu anlamayı, duygularımı kontrol etmeyi ve gerekirse kendimi savunmayı öğreniyorum. Bu bana daha değerli hissettiriyor. Ninja kıyafetleri de bize oldukça yakışıyor. Ninjutsu sayesinde başka bir ülkenin büyüleyici kültürü hakkında da bilgi ediniyoruz" demişti.

İşte eğitim anında çekilen fotoğraf kareleri;