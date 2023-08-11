Kaldırımda oluşan çatlaktan üç timsah çıktı

Hindistan'da kaldırımda oluşan gelen ses üzerine kaldırımı kazan vatandaşlar kaldırımın içinde üç timsah buldu.

Mahalle sakinleri, çatlamış gibi görünen kaldırımdan gelen garip bir ses duyduklarını iddia etti. Daha yakından baktıklarında gördüklerine inanamadılar.

Üç timsah çatlamış kaldırımdan yer altından çıkarak dışarı çıkış yolu arıyordu.

@ mksinfo.official tarafından paylaşılan Instagram'daki videoda, 930.000'den fazla görüntülenen bir araya gelen görgü tanıkları, sürüngenleri yakalamak için bir araya geldi.

Kırmızı bir kıyafet ve çizmeler giyen bir adam, ilk soğukkanlı yaratığı kavramak için bir araç kullandı.

Bir yandan timsahın vücudunu öne arkaya salladığıyla uğraşırken, bir diğeri altından çıktı.

İnsanlar, yer altında gizlenmiş timsahın korkutucu ve beklenmedik görünüşüne güldü.

İkinci timsah çatlamış betondan sıyrıldı ve kameramanın yanına koştu, kameraman yerden sıçrayarak ayaklarını bir direğe dayadı.

Bu arada, üçüncü sürüngen hareketsiz kaldı, sadece sırtını gösteriyordu.

Ancak çığlık atan bir bebek yakınında olsaydı, timsah saldırı yapmak için enerji bulabilirdi.

Yeni araştırmalar, özellikle Nil timsahı olmak üzere amfibik yırtıcıların, diğer vahşi yaşam türlerine bilinmeyen bir şekilde, korku dolu bebek çığlıklarına "çekildiğini" buldu. The Royal Society'ye göre "timsah tepkisinin yoğunluğu, belirli akustik özelliklere (genellikle belirgin kaos, harmoni ve spektral öne çıkmalar) kritik olarak bağlıdır." "Sonuçlarımız, timsahların soyca çok uzak omurgalıların seslendirmelerinde kodlanan sıkıntı derecesine hassas olduğunu göstermektedir."