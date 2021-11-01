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Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi - Son Dakika

Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi

01.11.2021 08:15
Kandil,

Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekat öncesi terör örgütü PKK/YPG'de büyük panik başladı. Kandil "Serhat" kod adlı teröristi Şervan Derviş ve Mahmut Hidro gibi sorumlu terör örgütü yöneticileriyle birlikte bölgeye gönderdi ve sorumlarla art arda özel toplantılar yapıldı. Öte yandan PKK'lı teröristler özellikle Ayn el-Arap'ta bulunan tapu ve nüfus kayıtları başta olmak üzere tüm evrakları da Kamışlı'ya götürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Menbiç, Tel Rifat, Ayn İsa, Kobani ve Tel Temir bölgelerine yönelik asker, cephane ve zırhlı sevkiyatı sürüyor.

"ANKARA'DAN GELECEK HÜCUM EMRİYLE PKK VARLIĞI SONA ERECEK"

Operasyon bölgelerine sevk edilen asker sayısı 9 bini aşarken, SMO Sözcüsü Yusuf Hamud, operasyona dair taktik ve stratejinin belirlendiğini ve Millî Ordu olarak alacakları rolün belli olduğunu söyledi:

" Ankara'dan gelecek hücum emri ile binlerce kilometrekarelik vatan toprağında daha PKK varlığı sona erecek."

Suriye harekatı öncesi büyük panik! Kandil, 'Serhat' kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi

"SERHAT" KOD ADLI TERÖRİSTTEN ART ARDA ÖZEL TOPLANTILAR

Türkiye ve SMO'nun harekat hazırlıkları tüm hızı ile devam ederken, terör örgütü PKK, "Serhat" kod adlı teröristi Suriye'ye yeni sözde genel komutan olarak gönderdi.

"Serhat" kod adlı terörist Dırbesiye'de Şahin Cilo ile birlikte Menbiç, Tel Rifat, Ayn el-Arap (Kobani), Ayn İsa ve Tel Temir bölge sözde sorumluları ile özel toplantı yaptı. Tel Rifat ve Ayn İsa'da bazı isimleri değiştiren "Serhat" kod adlı terörist, TSK'nın harekatı sırasında teröristleri yönetecek.

Operasyon öncesi ciddi panik yaşayan terör örgütü PKK, bir yandan Menbiç ve Tel Rifat'ı rejime devretme amaçlı Şam ile görüşme trafiği başlatırken, diğer yandan Ayn el-Arap ve Ayn İsa'da yaşayan elebaşların ailelerini Kamışlı'ya taşımaya başladı. PKK militanları özellikle Ayn el-Arap'ta bulunan tapu ve nüfus kayıtları başta olmak üzere tüm evrakları da Kamışlı'ya götürüyor.

Suriye harekatı öncesi büyük panik! Kandil, 'Serhat' kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi

KANDİL'DEN KENDİ EKİBİYLE GELDİ

İşgal ettiği bölgelerde sözde askeri meclisler çatısı altında faaliyet yürüten PKK'nın, Kandil'den bölgeye atadığı "Serhat" kod adlı militan, Suriye'ye 2 hafta önce ve 30 kişilik ekibi ile geldi. Türkiye gazetesinin haberine göre sıcak hat boyunca görevlendirilen sorumlu terör örgütü yöneticileri Şervan Derviş ve Mahmut Hidro, Mahmut Berhudan, Polat Can, Civan, Hamza, Rizgar, Şiro, Kendal, Çekdar, Recvar, Habat, Mustafa Heto, Serdal gibi isimlerden oluşuyor.

Öte yandan PKK elebaşları, Menbiç ve Ayn el-Arap'ta sınır boyu kazılan tünellere patlayıcı yerleştirilmesi ve çekilme ile birlikte patlatılması talimatı verdiği öğrenildi.

Kandil, Serhat kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi

Suriye, kandil, Arap, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kandil, 'Serhat' kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi - Son Dakika Dünya


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