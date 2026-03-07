Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor - Son Dakika
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
07.03.2026 12:44  Güncelleme: 12:57
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
İsrail ordusunun Güney Lübnan'daki Bekaa Vadisi'ne helikopterlerle indirme yaptığı kara operasyonu sırasında Hizbullah güçleriyle çatışma çıktı. İsrail ordusu "hassas güvenlik durumu" yaşandığını yani pusuya düşürüldüklerini bildirirken, bölgede yoğun hava saldırıları düzenlendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Güney Lübnan'daki Bekaa Vadisi'ne yönelik helikopter destekli bir indirme operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında Hizbullah güçleriyle sıcak temas yaşandığı bildirildi.

4 HELİKOPTER İLE ASKER İNDİRDİLER

Hizbullah tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye yönünden Lübnan hava sahasına giren dört İsrail helikopteri tespit edildi. Helikopterlerin Khraibeh yakınlarına bir piyade birliği indirdiği ve birliklerin daha sonra Nabi Sheet kasabasına doğru ilerlediği aktarıldı.

HİZBULLAH İLE ÇATIŞMA ÇIKTI

İsrail askerlerinin mezarlık mevkiine ulaştığı sırada Hizbullah savaşçılarıyla çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmanın kısa sürede şiddetlenmesi üzerine İsrail ordusu geri çekilen birliklerine destek sağlamak amacıyla savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL ASKERLERİ PUSUYA DÜŞTÜ

Hizbullah ise İsrail'in Nabi Sheet'e yönelik sızma girişiminin başarısız olduğunu savundu. Örgüt, çatışma bölgesine ve İsrail birliklerinin geri çekilme güzergahına roket saldırıları düzenlediğini açıkladı. Bölgedeki bazı köy sakinlerinin de İsrail askerlerine ateş açtığı bildirildi. İsrail güçlerinin akıbeti bilinmiyor.

Öte yandan Hizbullah, açıklamasında İsrail tarafında herhangi bir zayiat olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
10:35
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
