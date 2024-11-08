Kasıtlı Yaralama: Yılmaz Ç. Sınır Dışı Edilecek - Son Dakika
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Kasıtlı Yaralama: Yılmaz Ç. Sınır Dışı Edilecek

Kasıtlı Yaralama: Yılmaz Ç. Sınır Dışı Edilecek

Hollanda'da yaşlı bir kadına çarpan Yılmaz Ç., 12 yıl hapis cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye gönderilecek.

08.11.2024 04:25
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Hollanda'da geçen yıl, "cezaevine girersem devlet bana bakar" diye düşünerek, kasıtlı olarak yaşlı bir kadına otomobille çarpan Türk vatandaşı Yılmaz Ç., cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri gönderilecek.

Utrecht Mahkemesi, geçen yıl Soest kasabasında yaşanan kasıtlı yaralama olayı nedeniyle, 52 yaşındaki Türkiye kökenli göçmen Yılmaz Ç.'ye 12 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın cezasını tamamladıktan sonra Hollanda makamları tarafından kısa süre içerisinde Türkiye'ye geri gönderilmesine de karar verdi.

Utrecht Savcılığı, "cinayete teşebbüs" gerekçesiyle Yılmaz Ç. hakkında 20 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin, cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye gönderme kararı, 73 yaşındaki mağdur kadın ve ailesi tarafından kabul edildi.

Savcılık, temyiz başvurusu sonucu cezasının artması durumunda Ç.'nin daha uzun süre Hollanda'da kalacağı gerekçesiyle, 12 yıl hapis cezasına itiraz etmedi.

Sınır dışı edilmesinin ardından Yılmaz Ç.'ye 10 yıl boyunca Hollanda'ya giriş yasağı da uygulanacak.

Daha önce Hollanda'da hapse girmişti

Hollanda medyasına göre, daha önce cinayet ve trafikte kasıtlı yaralama suçları nedeniyle iki kez hüküm giyen Yılmaz Ç.'nin oturma izni 2021 yılında iptal edildi.

Bir süre izini kaybettiren Yılmaz Ç., kaçak olarak yaşamaya ve çalışmaya devam etti.

Ancak mahkeme kayıtlarına göre, hayatını sürdürmek için yeterli gelire sahip olmayan Yılmaz Ç., Hollanda devletinin sosyal olanaklarından yararlanmak için kasıtlı olarak suç işlemeye karar verdi.

Mahkeme tutanaklarına da yansıyan polis ifadesine göre, Yılmaz Ç. geçen yıl Utrecht kenti yakınlarındaki Soest kasabasında otomobille 73 yaşındaki bir kadın ile köpeğine çarptı. Olaydan sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.

İfadesinde, bir gece önce cezaevine girmek üzere çantasını hazırladığını belirten Ç., "Gider hapis yatarım, nasıl olsa devlet bana bakar diye cezaevine girmeye girmeye karar verdim" dedi.

Çarpma sonucu bacaklarından ağır yaralanan 73 yaşındaki Hollandalı kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

Yaralı kadının oğlu Ralph de Backer, bölgesel kanal RTV Utrecht'e, Yılmaz Ç.'nin sınır dışı edilmesi kararını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Bu nedenle savcının, mahkemenin verdiği karara itiraz etmesini istemediklerini söyleyen Backer, "Onu ne kadar uzun süre cezaevinde tutarsanız, onun 'Hollanda devlet otelinde' kendine baktırma yönündeki hastalıklı planını onaylamış olursunuz" dedi.

Bölgesel gazete De Gooi en Emelander'e göre, Yılmaz Ç., 2002 yılında cinayet suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yılmaz Ç.'ye, 2018 yılında da, otomobille yol kenarındaki bir çifte kasıtlı olarak çarptığı gerekçesiyle 14 ay hapis ve 1 yıl trafikten men cezası verildi.

Kaynak: BBC

Politika, Hollanda, 3-sayfa, Türkiye, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

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