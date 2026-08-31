Katamaran Alabora Oldu: 8 Ölü, 18 Kayıp - Son Dakika
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Katamaran Alabora Oldu: 8 Ölü, 18 Kayıp

Katamaran Alabora Oldu: 8 Ölü, 18 Kayıp
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Girne'den Taşucu'na giden katamaran alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti, 18 yolcunun araması sürüyor.

GİRNE'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisinin alabora olduğu haberini alan yolcu yakınları, haberin duyulmasının ardından limana akın etti. Denizdeki bir çocuğu kurtaran Deniz Özpolat, "İnsanlar zaten izdiham yaptı. Can yeleklerini bulamadık. Üzerimizi kapıları kapattılar ve çıkamadık. Sonradan açtılar. Suya atladık. Gemi sonradan batmaya başladı, önce yan yattı. Camı kırıp insanları kurtardık. Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. Onları kurtardık. Botlara aldık. Yaşı çok küçük bir bebek vardı" dedi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Kaza sırasında gemide mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 241 yolcu kurtarıldı, 18 yolcunun arama çalışmaları sürüyor.

'AÇIKTA BİR AİLE VARDI, ÇOCUKLAR VARDI. ONLARI KURTARDIK'

Kaza haberini duyan çok sayıda yolcu yakını olayın ilk anlarında limana koştu. Burada yakınlarının durumu ile ilgili bilgi almak için limana girmeye çalışan yolcu yakınları ile görevliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Denizdeki bir çocuğu kurtaran Deniz Özpolat ise, "Gemi ilk başta dalgaların içinde sekerek gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın dedik. Bir kişi çıktı, hehangi bir sorun yok dedi. Çıkış kapısına ilerledik. İnsanlar zaten izdiham yaptı. Can yeleklerini bulamadık. Üzerimizi kapıları kapattılar ve çıkamadık. Sonradan açtılar. Suya atladık. Gemi sonradan batmaya başladı, önce yan yattı. Camı kırıp insanları kurtardık. Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. Onları kurtardık. Botlara aldık. Yaşı çok küçük bir bebek vardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

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