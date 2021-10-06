Üye Girişi
Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu - Son Dakika

Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu

06.10.2021 09:32

Ülkede yönetimi ele geçiren Taliban'ın müziği yasaklaması sonrası gelecekleri büyük tehlikeye giren Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü'nün aralarında kadın öğrenci ve öğretmenlerin de yer aldığı 101 üyesi, Katar elçiliğinin yardımlarıyla ülkeden ayrılmayı başardı. Önceki akşam havayoluyla Katar'ın başkenti Doha'ya giden müzisyenler Portekiz'e gidecek.

Afganistan'dan çarpıcı kaçış hikâyelerine geçen hafta sonu bir yenisi daha eklendi. Başkent Kabil'den 100'den fazla müzik öğrencisi ve öğretmeni nefes kesen bir operasyonla ülke dışına çıkarıldı.

OPERASYONU KATAR ORGANİZE ETTİ

Yönetimi ele geçiren radikal Taliban örgütünün ülkede müziği yasaklamasıyla gelecekleri ve kariyerleri tehlikeye giren, yarısı kız öğrenci ve kadın öğretmen olan 100'den fazla kişi Katar'ın organize ettiği bir operasyon ile Afganistan'dan güvenle çıkmayı başardı. Fransız Haber ajansı AFP'nin haberine göre Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü'nün Başkanı Ahmad Sarmast, 101 kişinin Katar tarafından ülkeden çıkarıldığını anlattı. Sarmast, operasyonun başarısının son ana kadar belirsiz olduğunu da vurguladı. Bu kişiler, önce küçük gruplar halinde havalimanına getirildi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER HAVAYOLUYLA KATAR'A ULAŞTI

Havalimanında görevli Taliban militanları, onları durdurup vizelerini sordu. Bunun üzerine Katar Büyükelçiliği yetkilileri devreye girdi. Sonrasında Taliban militanları, kadın ve kızların ülkeyi normalde yetkililere verilen 'geçici' hizmet pasaportları ile terk edemeyeceklerini söyledi.

Katarlı elçilik yetkilileri yeniden devreye girerek, bu sorunu da aşmalarını sağladı. Sonunda pek çoğu kadınlardan meydana gelen Zohra orkestrasından olmak üzere müzik öğrencileri ve öğretmenleri havayoluyla Katar'a vardı.

"SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKÜYORDUM"

Bu haberi duymanın hayatının en mutlu anı olduğunu söyleyen Ahmad Sarmast, "Sevinç gözyaşları döküyordum. Ailem benimle ağlıyordu" diyerek duygularını dile getirdi. "Kaçış Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana hazırlanan uzun bir planlama sürecinin sonucuydu" diyen Sarmast, örgütün kendilerine ikinci bir talimata kadar evlerinde kalmalarını söylediğini aktardı. İki ay geçmesine karşın kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini ekledi. Ahmad Sarmast, geride kalan 184 öğrenci ve enstitü personelinin tamamının tahliye edilip, okulun geri kalanıyla birleşmesine kadar çalışacağına ant içti. Pazartesi akşamı Katar'ın başkenti Doha'ya inen müzisyenlerin Portekiz'e gitmeleri planlanıyor.

TALİBAN PASAPORT VERMEYE BAŞLADI

15 Ağustos'ta Kabil yönetimini ele geçiren Taliban, ilk kez pasaport vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qari Sayeed Khosti, 25 bin pasaportun düzenlenmesinin son aşamaya geldiğini belirtti. Kadınlar dahil tüm eski pasaport memurlarının görevlerinin başına döndüğü ve günde 5-6 bin pasaportun dağıtılabileceği de ifade edildi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: 13 HAZARA TALİBAN TARAFINDAN İNFAZ EDİLDİ

Merkezi İngiltere'de olan Uluslararası Af Örgütü'ne (AI) göre Taliban, 30 Ağustos'ta ülkenin Daykundi vilayetinin Kahor köyünde 13 Hazara'yı infaz etti. Biri 17 yaşında sivil bir kız çocuğu olan kurbanların 11'i ise Afgan Ulusal Güvenlik Gücü üyesiydi. Ayrıca bir sivil yetişkin de öldürüldü. Söz konusu katliam Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

Togo Cumhuriyeti, Taliban, Müzik, Katar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Bütün bunlar sınırları herkesin kendi koyup din kuralı diye insanlara dayatılan zorbalık. Kaynağı cehalet. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 09:54 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak 09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar 09:46 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor 09:40 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu 09:35 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü 09:28 Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi 09:10 Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek 08:05 Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek

Son Dakika Haberleri
09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
09:48 Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
09:45 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
09:39 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor
09:38 Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin
09:34 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu
09:32 Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu
09:30 Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi
09:27 Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü
09:10 Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi
Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor         
09:55
Meteoroloji'i yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'i yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı         
09:53
Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı         
09:48
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin         
09:38
Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi         
09:30
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında         
08:43
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı         
07:53
850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak         
07:33
Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı         
00:23
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 09:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement