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Kazakistan'a giden Tolgahan Sayışman 7 büyüklüğünde depreme yakalandı - Son Dakika
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Kazakistan'a giden Tolgahan Sayışman 7 büyüklüğünde depreme yakalandı

İşi gereği gittiği Kazakistan'da 7 büyüklüğünde depreme yakalanan ve saatlerce haber alınamayan oyuncu Tolgahan Sayışman'dan yüreklere su serpen açıklama geldi. Depremden saatler sonra durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu "Şükür, güvenilir yerdeyim" dedi.

Kazakistan\'a giden Tolgahan Sayışman 7 büyüklüğünde depreme yakalandı
23.01.2024 - 07:50,  Güncelleme: 07:54
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 7 büyüklüğündeki deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi. İş için gittiği Kazakistan'da depreme yakalanan Sayışman, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

ÜLKEYE DÖNDÜ

Depremden sonra iş için Kazakistan'a giden ve depremden sonra saatlerce haber alınmadığı öğrenilen Tolgahan Sayışman, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Kendisine ulaşılamadığı iddialarıyla gündeme gelen Tolgahan Sayışman, "Sıkıntı yok. Şükür en güvenilir yerdeyim" ifadelerini kullandı. Ülkeye dönerken uçak içinden de paylaşım yapan oyuncu "Eve dönme zamanı" dedi.

YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Tolgahan Sayışman, Kazakistan, Deprem, Magazin, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'a giden Tolgahan Sayışman 7 büyüklüğünde depreme yakalandı - Son Dakika
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