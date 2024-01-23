Kazakistan\'a giden Tolgahan Sayışman 7 büyüklüğünde depreme yakalandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 7 büyüklüğündeki deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi. İş için gittiği Kazakistan'da depreme yakalanan Sayışman, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

ÜLKEYE DÖNDÜ

Depremden sonra iş için Kazakistan'a giden ve depremden sonra saatlerce haber alınmadığı öğrenilen Tolgahan Sayışman, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Kendisine ulaşılamadığı iddialarıyla gündeme gelen Tolgahan Sayışman, "Sıkıntı yok. Şükür en güvenilir yerdeyim" ifadelerini kullandı. Ülkeye dönerken uçak içinden de paylaşım yapan oyuncu "Eve dönme zamanı" dedi.