Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia - Son Dakika
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Dünya

Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

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Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 35 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin kurtulduğu kazanın ardından dikkat çeken bir iddia geldi. Düşen uçağın gövdesinde şarapnel izleri olduğu öne sürüldü. Ortaya atılan iddia akıllara "Uçağa sabotaj mı yapıldı?" sorusunu da getirdi.

25.12.2024 16:11  Güncelleme: 16:18
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Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü- Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi. 35 kişinin öldüğü, 32 kişinin de kurtulduğu kazayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

UÇAĞA SABOTAJ İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinde şarapnel izlerinin olduğu öne sürüldü. İddialar akıllara "Uçak sabotaj mı yapıldı?" sorusunu getirirken, konuyla ilgili yetkililerden açıklama gelmedi.

Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

YOLCULARDAN 37'Sİ AZERBAYCAN VATANDAŞI

Azerbaycan Havayolları Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu ile toplamda 67 kişinin bulunduğunu, yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan, 3'ünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğunu kaydetti. Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını ifade etti.

AZERBAYCAN'DA 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Azerbaycan'da uçak kazası sonrası meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kaza haberinin ardından Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal ederek Bakü'ye döndü.

Kazakistan\'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

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Son Dakika Dünya Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ZEKİ REİS:
    Azeriler Türkleri sevmez 4 44 Yanıtla
  • Ertan Çelik:
    NE SAÇMA YORUMLAR: ÖNCELİKLER AZERİLER DİYE BİR MİLLET YOKTUR AZERBAYCAN BÖLGESİ VARDIR . O BÖLGESE YAŞAYANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUDA ORTA ASYADAN GELDİĞİMİZ TÜRK KARDEŞLERİMİZDİR. AÇIN EN AZINDAN Bİ OKUYUN. SEVERSİN SEVMEZSIZ ÇOK DA TIN 33 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Nasil böyle düşüncesizce yorum yapabiliyorsunuz Ahmet ve zeki. İlk defa böyle birsey duyuyorum. Azeri ler türklere bu zamana kadar bir kötülüğü oldumu ben hiç hatırlamıyorum. Kardeş ülke diye biliyorum. Geçmiş olsun Kardeşlerimize 25 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Can Azerbaycan geçmiş olsun. biz Arap değil Türküz. bir millet iki devletiz. buradaki yorumlar kasten ücretli trollerce yazılmaktadır. amaç Türk milletini turklukten uzaklaştırmak araplastirmaktir. 21 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    azerileri sevmiyorum Türkiye’nin karşısında olmayı tercih ediyorlar İsrail’i çok seviyorlar 0 14 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    insanın karakteri bozuksa dünyanın en iyi insanını getirin yine bişey bulurlar. 12 0 Yanıtla
  • Ay Yıldız:
    israil’in en yakın dostlarından biri olan ve nerdeyse hiç biri müslüman olmayan Azerbaycan’a yine de üzüldüm. Türk dostu gibi görünsenizde hiçbir zaman gerçek Türk dostu olamazsınız.Pakistan olabilir ama siz asla olamazsınız. 1 6 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Önce ,Azeri ile ,Azerbaycan arasındaki farkı öğrenin ,sonra yorum yapın.....Azeri'ler kimlerdir bir araştırın... 6 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    geçmiş olsun Azerbaycan 3 0 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    kuyruk tarafindakiler kurtulmus, ucakta her zaman kic tarafinda oturmakta fayda var 1 0 Yanıtla
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