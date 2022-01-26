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Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı - Son Dakika

Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı

26.01.2022 12:27

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir yatılı kilise okulu bölgesinde 93 isimsiz mezar ortaya çıktı. Geçen sene de ülkedeki kiliselerin çevrelerinde yüzlerce çocuk mezarı bulunmuştu. Bölgenin şefi yaptığı açıklamada, "Onlarca yıldır St. Joseph's Mission'da ihmal ve istismar raporları vardı. Bu tesiste ölen ve kaybolan çocukların raporları vardı. Bu raporlara itibar edilmedi." ifadelerini kullandı.

British Columbia eyaletinin Williams Lake Bölgesi First Nation Şefi Willie Sellars, düzenlediği basın toplantısında bölgedeki St. Joseph's Mission Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde 93 yeni mezar keşfedildiğini duyurdu. Sellars, 470 hektarlık alanın 14 hektarını radarla taradıklarını, şimdiye kadar 93 mezar yerinin belirlendiğini ifade etti. Bölgedeki çalışmanın, belirlenen program kapsamında süreceğini belirten Sellars, "Onlarca yıldır St. Joseph's Mission'da ihmal ve istismar raporları vardı. Bu tesiste ölen ve kaybolan çocukların raporları vardı. Bu raporlara itibar edilmedi." dedi.

"İŞKENCE, AÇLIK VE CİNSEL SALDIRIYA İLİŞKİN SAYISIZ HİKAYE DİNLEDİK"

St. Joseph's Mission Yatılı Kilise Okulunun 1891 ila 1981 yıllarında Williams Gölü yakınında faaliyet gösterdiğini ifade eden Şef Sellars, okulun Kanada'da en uzun süre açık kalan yatılı kilise okullarından biri olduğunu hatırlattı. Zemin taramasının yanı sıra okulda yaşananlarla ilgili soruşturma da açıldığına işaret eden Şef Sellars, şunları söyledi:
"Bu yolculuk, araştırma ekibimizi insan davranışının en karanlık köşelerine götürdü. Ekibimiz yalnızca çocukların ve bebeklerin öldürülmesi ve kaybolmasıyla ilgili hikayeleri kaydetmekle kalmadı, aynı zamanda St. Joseph's Mission'da çocuklara yönelik sistematik işkence, açlık ve cinsel saldırıya ilişkin sayısız hikaye dinledi. Ayrıca soruşturma, okuldaki koşullarla ilgili dikkate alınmayan şikayetleri, rahiplerin istenmeyen bebekler de dahil olmak üzere, çocuk cesetlerinin göllere, nehirlere ve okulun fırınına atıldığına dair kanıtları da ortaya çıkardı."

50'SİNİN OKUL MEZARLIĞIYLA ALAKASI YOK

Kazı ve tarama çalışmalarını yöneten arkeolog Whitney Spearing de okul bölgesinde olmasına rağmen, belirlenen 93 mezardan 50'sinin okul mezarlığıyla ilişkili olmadığını söyledi. Spearing'in bu açıklaması, okullarda kalırken ölen çocukların yanı sıra başka çocuk ya da yetişkin ölümlerini de gündeme getirdi.

GEÇEN YAZ DA MEZARLAR BULUNMUŞTU

Kanada'da eski yatılı kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa 29 Mayıs 2021'de British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti. Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde, 24 Haziran 2021'de, resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında da 30 Haziran 2021'de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı. British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adası'ndaki Penelakut Yerli Kabilesi de 12 Temmuz 2021'de yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu açıklamıştı.

KANADA TARİHİNİN EN BÜYÜK ÇOCUK İSTİSMARI

Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer olarak kabul edilen Yatılı Kilise Okullarının ilki, 1880'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996 yılında kapatıldı. 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı. Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi. Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.

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Araştırma, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı - Son Dakika
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