Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı - Son Dakika
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BBC

Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

27.04.2022 16:47
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.

Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.

2022 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Ödülü'nü, Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölümündeki Srinagar'da çektiği fotoğrafla Debdatta Chakraborty kazandı.

Hint fotoğrafçı kareyi, gece saatlerinde işlek bir caddede sokak satıcıları mangallarını ısıtmaya başlarken çekti.

Ödülün kurucusu ve direktörü Caroline Kenyon, "Günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla konfor ve sevgiye ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:

"Bu fotoğrafta bizi rahatlatacak çok şey var: Dalgalanarak etrafı saran duman, altın rengi tonları, kebapçının yemeği ikram etmeye hazırlanırkenki yüz ifadesi…

"Şişlerden fırlayan kıvılcımlar o kokuyu neredeyse burnumuza kadar getiriyor. Sıcak ve leziz bir aroma hayal ediyoruz.

"Nazik fakat güçlü bu fotoğraf ruhumuzu doyuruyor."

60 ülkeden binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, internet üzerinden düzenlenen bir törenle açıklandı.

Bazı kategorilerin kazananları ve fotoğrafçıların açıklamaları şöyle:

Kutlama Yemeği: Geleneksel hüner, Çen Ying, Çin

Masada Yemek: Caka Satma, John Carey, İngiltere

Fujifilm İnovasyon Ödülü: Central Park, Yuliy Vasilev, Bulgaristan

Claire Aho Kadın Fotoğrafçı Ödülü: Masada, Marguerite Oelofse, Güney Afrika

Telefon çekimi: Kurutulan balıklar, Kasia Ciesielska-Faber, İngiltere

Gıda politikası: Rüyaların terk ettiği yer, K M Asad, Bangladeş

Yemek Stilisti Ödülü: Sebzeli yaz turtası, Carolin Strothe, Almanya

Çocuk fotoğrafçı ödülü: Balık ayıklama, Rupkatha Roy Barai, Bangladeş

Şarap Fotoğrafı Ödülü: Corton Tepesi'nde budama, Jon Wyand, İngiltere

Bütün fotoğraflar yarışmanın izniyle kullanılmıştır. Finalistlerin de yer alacağı bir sergi, 20 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Bristol'daki Kraliyet Fotoğrafçılık Topluluğu'nda ziyaret edilebilir.

Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
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Son Dakika Dünya Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı - Son Dakika

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