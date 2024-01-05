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Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi ''yok etme'' tehdidinden günler sonra halefi olarak görülen kızı ile füze üretim tesisini ziyaret etti - Son Dakika
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Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi ''yok etme'' tehdidinden günler sonra halefi olarak görülen kızı ile füze üretim tesisini ziyaret etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Kim Ju Ae, bir füze üretim tesisini ziyaret etti. Kim, ABD ve Güney Kore'yi yok etme tehdidinde bulunduktan birkaç gün sonra bu ziyareti gerçekleştirdi. Kim, nükleer silahlarını kullanarak ABD ve Güney Kore'yi yok etme tehdidinde bulundu. Bu tehdit, Kuzey Kore'nin en büyük balistik füzesini test ettiği ve ilk kez bir keşif uydusunu fırlattığı bir yılın ardından geldi.

Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore\'yi \'\'yok etme\'\' tehdidinden günler sonra halefi olarak görülen kızı ile füze üretim tesisini ziyaret etti
05.01.2024 - 16:40,
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un,ABD ve Güney Kore'yi "yok etme" tehdidinde bulunduktan birkaç gün sonra kızı ile beraber bir füze üretim tesisini ziyaret etti. Kim ve yerine geçeceği iddia edilen kızı aynı kıyafetleri giydi.

Kim ve muhtemel halef olarak kabul edilen kızı Kim Ju Ae, Kuzey Kore devlet medyası tarafından perşembe günü yayımlanan fotoğraflarda askeri tesis içinde siyah kıyafetlerle dolaşıyorlar.

Kim, yeni yılın başında farklı füze fırlatma araçlarının üretimini güçlendirmeye yönelik çağrısı yaparak bu durumun ülkesi için nükleer savaş caydırıcılığı için önemli olduğunu belirtti.

Geçen hafta ülkenin yönetim parti yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda Kim, Kuzey Kore'nin "anti-emperyalist bağımsız" ülkelerle işbirliğini genişleteceğini ve savaşa hazırlandığını söyledi. Kim, aynı zamanda ABD ve Güney Kore'yi Kuzey Kore'yiprovoke etmeleri durumunda nükleer silahlarını, yani "değerli kılıcını", kullanarak ABD ve Güney Kore'yi "tamamen yok etme" tehtinde bulundu.

Bu tehdit, Kuzey Kore'nin en büyük balistik füzesini test ettiği ve ilk kez bir keşif uydusunu fırlattığı bir yılın ardından geldi ve Pyongyang savaşın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kim'in kızıyla birlikte kamuya açık bir şekilde görünmesi ayrıca ABD yetkililerinin Rusya'nın son haftalarda Kuzey Kore füzelerini Ukrayna'ya fırlattığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bu durum, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby tarafından "Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek konusunda önemli ve endişe verici bir tırmanma" olarak nitelendirildi.

10 yaşında olduğuna inanılan Ju Ae, Kasım 2022'de bir nükleer yetenekli füze fırlatma tatbikatı sırasında aniden dikkat çekti. Kim Jong Un'un üç çocuğundan ikincisi ve favorisi olduğuna inanılıyor.

Ju Ae, o zamandan beri içki içme, füze geçit törenlerini izleme ve üst düzey ordu komutanlarıyla yemek yeme gibi bir dizi kamuoyu önünde göründü. Ailesi, onun profilini yükseltmek için hükümet tarafından piyasaya sürülen beş yeni posta pulunda yüzünü kullanarak bu etkiyi artırdı.

Bu ani yükselme, Kuzey Kore liderinin bir zamanlar güçlü olan kız kardeşi Kim Yo Jong'a artık çok fazla güvenmediği spekülasyonlarına neden oldu.

Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi 'yok etme' tehdidinden günler sonra halefi olarak görülen kızı ile füze üretim tesisini ziyaret etti
Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi 'yok etme' tehdidinden günler sonra halefi olarak görülen kızı ile füze üretim tesisini ziyaret etti
Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi 'yok etme' tehdidinden günler sonra halefi olarak görülen kızı ile füze üretim tesisini ziyaret etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi ''yok etme'' tehdidinden günler sonra halefi olarak görülen kızı ile füze üretim tesisini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi ''yok etme'' tehdidinden günler sonra halefi olarak görülen kızı ile füze üretim tesisini ziyaret etti - Son Dakika
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