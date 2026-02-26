Kim Jong Un'dan ABD'ye Uyarı - Son Dakika
Kim Jong Un'dan ABD'ye Uyarı

26.02.2026 17:49
Kim Jong Un, ABD'nin tutumuna bağlı olarak Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin geleceğini vurguladı.

KUZEY Kore lideri Kim Jong Un, Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin geleceğinin Washington yönetiminin tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un, 19-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen partisinin 9'uncu Kongresi'nde Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. ABD'nin düşmanca politikasından vazgeçmesi halinde iki ülkenin iyi geçinmemesi için hiçbir neden olmadığını belirten Kim, ABD'nin cepheleşme odaklı yaklaşımına son vermemesi durumunda ise Kuzey Kore'nin buna karşılık vereceğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatının bütünüyle ABD'nin tutumuna göre şekilleneceğini vurgulayan Kim, barış içinde bir arada yaşama ya da sonu gelmeyen bir çatışma gibi her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını ve bu seçimi yapacak olan tarafın kendileri olmadığını kaydetti.

Bölgedeki hareketliliğe ve artan gerilime de dikkat çeken Kim, Asya-Pasifik bölgesinde ABD öncülüğündeki saldırgan grupların genişleyip güçlenmesinin ve tahammül sınırını aşan askeri faaliyetlerinin, Kore Yarımadası ve bölgenin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden ağır bir durum yarattığını aktardı.

Güney Kore'yi de 'en tehlikeli varlık' şeklinde tanımlayan Kim, Seul yönetimiyle müzakere edilecek herhangi bir meselelerinin bulunmadığının altını çizdi. Kim, Güney Kore'yi daima 'soydaş' tanımının dışında bırakacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

