Kırgızistan'da Festivalde Kamyonetin Çarpması Sonucu 29 Çocuk Yaralandı

Dünya

Ticaret Bakanlığı: İsrail ile ihracat ve ithalat tamamen durduruldu

Kırgızistan'da düzenlenen bir festivalde sürücünün el frenini çekmeyi unutması sonucu kamyonet yokuş aşağı hız kazanarak bir 29 çocuğu çarptı ve yaraladı. Araç,bir dondurma satıcısı tarafından kullanılıyordu ancak aniden binlerce kişilik kalabalığa doğru hızlandı.

Şanssız sürücü ve güvenlik görevlileri, kamyonun kontrolünü kaybettiğini fark edince çaresizce peşinden koştular.

Tahminlere göre araç saatte yaklaşık 48 km hıza ulaştı.

Dokuz ila on altı yaşları arasında on sekiz çocuk hastaneye kaldırıldı, yedi çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ambulansın yaralıları tedavi ettiği ve çocukların yaralı bir şekilde çimler üzerinde yattığı görüldü.

Bir rapora göre bu korkunç kaza, "sürücünün el frenini çekmeyi unutması" nedeniyle meydana geldi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü, "Ön bilgilere göre, kamyonetten dondurma satılıyordu," dedi.

Çocuklar, Kırgızistan'da büyük kültürel öneme sahip efsanevi bir şiir olan Manas Destanı'na adanmış bir festivaldeydi. Dağlık eski Sovyet cumhuriyeti olan bu ülkede mavi Hyundai Porter pikap kamyon nihayetinde bir çadıra çarparak durabildi.

Hükümet yetkilileri doktorlara "çocuklar için gereken her şeyin yapılması" talimatını verdi.

Ülkenin Sağlık Bakanı Alymkadyr Beishenaliev, yaralıların tedavisini bizzat denetlemeye aldığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili ön soruşturma başlattı.