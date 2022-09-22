Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar - Son Dakika
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Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar

22.09.2022 12:12

İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de ise Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul gibi ünlü isimler, Mahsa Amini'nin ölümüne tepki göstermek için sosyal medya hesaplarından saç şeklinde bayrak görseli paylaştı.

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi dünya gündemine oturdu. Genç kadının ölümünden sonra başlayan gösteriler ve protestolar ülkeyi karıştırdı.

GÖSTERİLERDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleşen ve her geçen gün dozu artan protestolarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Protestolarda, "ahlak polisine ölüm", "kadınlar, yaşam, özgürlük" sloganları duyuldu. Sokaklarda gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkardı, bayrak yaktı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım

SAÇ ŞEKLİNDEKİ BAYRAĞI PAYLAŞTILAR

Ünlü isimler de Mahsa Amini'nin öldürülmesine, yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Birçok ünlü, olayın sembolü haline gelen saç şeklindeki bayrağı paylaşarak genç kadının ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

İşte o paylaşımlar;

Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım
Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım
Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım
Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım
Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım
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İran, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar - Son Dakika


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12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
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SON DAKİKA: Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar - Son Dakika
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