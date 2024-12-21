KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet - Son Dakika
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Dünya

KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet

KKTC\'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının karar duruşması 24 Aralık'ta görülecek. Karar duruşması öncesi KKTC'li öğrencilerin aileleri 'Adalet için ses ver' etkinliği düzenledi.

21.12.2024 00:21
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının karar duruşması 24 Aralık'ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

KARAR DURUŞMASI ÖNCESİ PROTESTO

Karar duruşması öncesi KKTC'li öğrencilerin aileleri Gazimağusa Namık Kemal Meydanı'nda "Adalet için ses ver" etkinliği düzenledi. Tur rehberlerinin aileleri ve arkadaşları da Türkiye'nin çeşitli illerinde basın açıklaması yaptı. İsias Otel'de yakınlarını kaybedenler sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını talep etti.

Gazimağusa'dki etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ve yüzlerce vatandaş katıldı.

"İSİAS ORTAK DAVAMIZDIR"

"Şampiyon melekler takımımız sizi asla unutmayacağız", "Şampiyon melekler için adalet", "Deprem sanıkları olası kast ile yargılanmalı" yazılı pankart taşıyan vatandaşlar, "Adalet olası kastla gelecek", "İsias ortak davamızdır" ve "Meleklere verilmiş sözümüz var" sloganı attı.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Grand İsias Otel, KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olmuştu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel sahibi tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuksuz 8 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. 3 Aralık'ta görülen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Öte yandan Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermiş ancak iddianame hazırlanmamıştı.

Kahramanmaraş Depremi, 3-sayfa, Eğitim, Kıbrıs, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet - Son Dakika

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