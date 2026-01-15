KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da Türkiye gazetesinin gündemdeki konu başlıklarına ilişkin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİNDEYİZ"

"Türkiye ile ekonomi ve güvenlikte yakın iş birliğindeyiz" diyen Erhürman, "Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüştük. Temsilcilerimizin alt düzeyde temasları devam ediyor. Önerilerimizin çözümüne yönelik 10 maddelik bir liste sunduk. Mesela, hellim peynirini AB'ye satabilmemiz için Güney tarafının imzalaması gereken bir sözleşme var. 3 yıldır imza bekliyor." dedi.

"ÖNCE LEFKOŞA SONRA 5+1"

Erhürman, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gerçekleşen ancak sonuçsuz kalan Cenevre'deki 5+1 (KKTC, GKRY, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve BM) formatındaki toplantılara gitmeden önce sorunun Lefkoşa'da çözülmesi gerektiğini vurguladı. Geçiş noktalarının açılması gibi konularda garantörlerin katılacağı bir toplantıya ihtiyaç olmadığını belirten Erhürman, "Yani bir kapıda çözüm bulamayan iki lider gidip de Kıbrıs sorununun çözümü iddiasında bulunamaz." diye konuştu.

"TÜRKİYE O İTTİFAKA İZİN VERMEZ"

Erhürman, Ada'nın elektrik sorununun çözümüne yönelik Türkiye'nin önerisine karşın Rum tarafının KKTC'yi bypass etmek için "Great Sea Interconnector (GSI)" projesini ortaya attığını ancak Yunanistan üzerinden geçirilmesi planlanan hattın yapılabilir olmadığı için hayata geçirilemediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan deniz altından elektrik projesi ile birbirine bağlanmaya çalışır ve Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'yi bunun dışında tutmaya çalışırsa Türkiye çeşitli imkanlarını kullanarak buna izin vermez. Aynı durum hidrokarbon meselesinde de geçerli. Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin hak iddia ettiği yerlerde tek taraflı bir süreç işletmek söz konusu olamaz."

"KUZEY KIBRIS'I DİZİLERLE DÜNYAYA TANITACAKLAR"

Ülkenin kültürel yerleri, Osmanlı eserleri, doğal güzellikleri, gastronomisini anlatmak için projelerinden bahseden Erhürman, Kıbrıslı yönetmenler ile dizi için görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Erhürman ayrıca, Brüksel ve İngiltere gibi destinasyonlarda KKTC'yi tanıtacak özel gün ve etkinliklerin organize edilebileceğini söyledi. Erhürman, KKTC'de turizmin önemli bir gelir kalemi olduğunu ancak ülkenin cazibesini yeteri kadar anlatamadıklarını da sözlerine ekledi.