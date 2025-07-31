KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt - Son Dakika
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KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt

KKTC\'ye gözünü diken İsrail\'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar\'dan tokat gibi yanıt
31.07.2025 17:27
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İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni işgal etmeye hazırlandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak bir acil durum planı üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu iddialara ilk ağızdan yanıt veren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Silahlı Kuvvetleri burada istikrarın teminatıdır. Türkiye bizim devletimizdir ve garantörümüzdür" dedi.

İsrail'in Israel Hayom gazetesinde yer alan bir analize göre, İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) işgal etmeye hazırlandığına dair iddialar gündeme geldi.

Haberde, İsrail'in şu an için KKTC'ye doğrudan bir müdahale planı olmadığı, ancak bölgedeki tehditlerin kritik bir seviyeye ulaşması durumunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak bir acil durum planı üzerinde çalıştığı belirtildi. "Poseidon" adı verilen bu plan, Türkiye'den KKTC'ye gelebilecek askeri takviyeleri engellemeyi, KKTC'deki hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeyi ve istihbarat ile komuta merkezlerini hedef almayı öngörüyor. Planın isminin, Yunan mitolojisindeki deniz tanrısı Poseidon'dan esinlenerek, deniz hakimiyeti ve yıkıcı etkiyi sembolize ettiği ifade edildi. Bu iddiaların ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iddialara ilk ağızdan CNN Türk yayınında yanıt verdi.

İSRAİL'E TOKAT GİBİ YANIT

Rum tarafının İsrail ile ilişkilerine dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Silahlı Kuvvetleri burada istikrarın teminatıdır. Biz sadece kendi halkımız olan Kıbrıs Türk halkının değil, tüm dünyanın kabul ettiği iki ayrı halk ve iki ayrı demokrasinin varlığını savunuyoruz. Burası İsrail'e 100 km mesafede, çok yakın. Rum tarafı, İsrail ile çeşitli ilişkiler ve anlaşmalarla lojistik ve her türlü desteği sağlayarak buradaki varlıklarına destek veriyor. Güneyde iki tane İngiliz üssü ve limanları var. İngiltere'nin de ABD ile çeşitli iş birlikleri bulunuyor. Onların amacı, Ortadoğu'daki tüm bu karışıklıklar ve İsrail'in kendi etkinliklerini sürdürebilmesi için burayı kullanmaktır. Son yıllarda, özellikle İsrail- Gazze çatışmalarıyla bu durum daha belirgin hale gelmiştir." şeklinde konuştu.

"MAVİ VATAN'IN KALBİ KKTC'DİR"

KKTC'nin Mavi Vatan'ın kalbi olduğunu belirten KKCT lideri Tatar, " Türkiye Cumhuriyeti, dış politikasını çok iyi yönetmiştir. Buradan baktığımızda, tüm bu dengeler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle bu denge korunmuştur. Gerek teröre karşı Türkiye politikası, gerek Suriye politikası, gerekse 51 yıldır buradaki istikrar çok önemlidir. Burası, Mavi Vatan'ın kalbi olan KKTC'dir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BURADA 2 KOMUTANI VAR"

Türkiye bizim devletimiz diyen Tatar, "Türkiye ile çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Özellikle benim cumhurbaşkanlığım döneminde her türlü iş birliğini sürdürmeye devam ediyoruz. Biz yanlış değiliz; Türkiye bizim devletimizdir ve garantörümüzdür. Türkiye'den her türlü lojistik destek alıyoruz. Türkiye'nin Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri'nden atanmış bir komutanı var. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC birlikte hakkımızı, hukukumuzu savunuyoruz. KKTC, Ankara ile sürekli iletişim halindedir. Her şeyi Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ediyorum." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Politika, Türkiye, Kıbrıs, İsrail, Kıbrıs, Tatar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tuna Han:
    anlaşılan bu iktidar sayesinde Kıbrıs da düştü 28 64 Yanıtla
    263471+×÷:
    ayyaş vesağır dedelerinin iktidarıyla karıştırdın herhalde bu iktidarı 19 13
    1Belinay:
    erdogan yıkilsın diye türkiyenin yıkılmasını istiyorsunuz 13 10
    ökkeş Kalem:
    Ay yaşlar Kıbrıs'ı aldı senin dedelerin sattı at kafası 6 4
  • Haci1969:
    noldu ??? yusuf yusuf mu etti ??? hani daha aylar önce Türkiye bize karışmasın diyordunuz,bizi artık rahat bıraksın diyordunuz.1974’ten öncekileri unutmuştuniz biz size hatirlatamadik ama şimdi katil israil aklinizi başiniza getirdi ve hatirlatti mi??? 27 16 Yanıtla
    1Belinay:
    eski başkan diyordu ersin tatar bizden 13 2
  • k K:
    Haberin başlığına bak tokat gibi cevap verdi. Ne Tokat gibisin ya. Hani Tokat İsrail'eYunanistan'a keseriz asarız gelin de görün demiş mi yok? 17 5 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    inşaALLAH saldırı olurda rahmetli Erbakan hocanın yarım kalan işini biz tamamlariz 13 3 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Erbakan değil mal ecevit yönetiyordu ülkeyi 2 2
    ökkeş Kalem:
    Ecevit zamanında kıtlık vardı şu vardı bu vardı derler ama Kıbrıs'a gelince Erbakan aldı oluyor sizin ben karekterinize emi 3 0
  • mustafa aykanat:
    Av sezonu açılsında, domuz avındanda tüm limitleri kaldırıverin kafi. 6 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt - Son Dakika
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