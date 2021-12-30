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Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri... - Son Dakika

Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...

30.12.2021 17:03
Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...

Bilim Kurulu üyeliğinden istifa eden Prof. Dr. Alpay Azap, "tsunami ülkemize ulaştı" uyarısı yapıp Omicron varyantı her yeri esir almadan önlem alınması çağrısı yaptı. 'Salgını baskılamalıyız" diyen Prof. Dr. Azap, getirilmesi gereken yasaklar ve alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı. İşte o önlemler...

Klimik Derneği, "Omikron Tsunamisinde Korunmak İçin Ne Yapmalı? Kalabalık Yılbaşı Kutlamalarından Uzak Durun" başlıklı açıklamasında alınması gereken tedbirleri tek tek sıraladı. "Omikron varyantı, ülkemiz dahil pek çok ülkede daha önce görülmemiş bir hızla yayılmakta ve vaka sayıları şimdiye kadar görülenlerin çok üstüne çıkmaktadır. Baskın hale geldiği Güney Afrika, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerden derlenen tüm bilgiler ve kendi gözlemlerimiz ışığında omikronla ilgili son bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir" denilen açıklama şöyle:

  • Delta varyantından yaklaşık 2 kat daha bulaşıcıdır.
  • Aşı ya da geçirilmiş infeksiyonlar yoluyla kazanılmış bağışıklığa karşı büyük ölçüde dirençlidir ve bu nedenle aşılı ya da geçirmiş kişilerde daha fazla semptomatik infeksiyona yol açmakta, buna karşılık hatırlatma dozları yapılanlarda %80'ler civarında aşı etkinliği sağlanabilmektedir.
  • Geçirmiş kişilerde ve aşılılarda klinik açıdan daha hafif seyirli bir hastalığa neden olmaktadır.
  • Omikron varyantı ülkemizde de hızlı bir yayılım dönemine geçmiş olup, kısa bir süre içerisinde vaka sayılarında keskin bir artış beklenmektedir.
Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...

TEK BAŞINA AŞILAMA YETMEZ, EK ÖNLEMLER ALINMALI

COVID-19 aşılamaları konusunda son 1 yılda elde edilen bilimsel veriler, salgının tek başına aşılarla kontrol altına alınmasının mümkün olmadığını ve hızlı yapılan aşılamalara ek olarak maske kullanımı, sosyal mesafe kuralına uyulması, kalabalıkların azaltılması, havalandırmanın sağlanması gibi ilaç dışı önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu açıkça göstermiştir. Bu durum, önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı olan omikron için de geçerlidir ve ek dozları yapılsa bile salgının kontrol altında tutulabilmesinde aşılamanın tek başına yeterli olmayacağı, hareketliliği azaltıcı önlemlere de acilen gereksinim olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle toplum önümüzdeki tehdit karşısında şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeli ve bütün olanaklar seferber edilerek önlemler planlı bir şekilde devreye sokulmalıdır. Omikron dalgası sırasında yüz yüze eğitimin ve kritik hizmetlerin kesintiye uğramaması, olası ekonomik ve sosyal zararları olabildiğince düşük düzeyde tutabilmek için bu önlemler ve zamanlaması kritik önem taşımaktadır. Toplumda omikronun yayılımını azaltabilmek, hastalığın ölüm ve hastane yatışı gibi olumsuz etkilerini en düşük seviyelerde tutabilmek için;

Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...

İşte alınması gereken önlemler...

  1. Yaklaşan yeni yıl nedeniyle yapılacak tüm kalabalık kutlamalar iptal edilmeli, ev halkıyla yapılan veya en fazla 1-2 tam aşılı kişinin (tercihen aynı evde yaşayan) davet edildiği küçük kutlamalar tercih edilmelidir. Kutlamalar mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve ortamın havalandırılmasına özen gösterilmelidir.
  2. Ev dışında yapılacak kutlamalarda, sayı mekanların kapasitesine uygun şekilde sınırlandırılmalı, maske kullanımı zorunlu olmalı, ayakta müşteri kabul edilmemelidir. Mekanın havalandırılması sağlanmalı ve hizmet süresi kısaltılmalıdır.
  3. Özellikle aşı tereddüdü yaşayan kişileri hedefleyen, çok daha etkili aşı kampanyaları düzenleyerek aşılanmamış kişilerin hızla aşılanmaları, birincil aşılanma takvimini tamamlamış kişilerin de hatırlatma dozlarını hızla olmaları sağlanmalıdır.
  4. Korunmasız halde olan çocuk ve gençlerin aşılanmaları öncelikle teşvik edilmelidir.
  5. Uygun aşılar sağlanarak, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 5-11 yaş grubuna aşı seçeneği sunulmalıdır.
  6. Özellikle okul, bakım kurumları, hapishane, kışlalar gibi ortamlardaki kişilere (duyarlı gruplara) yönelik test kapasitesinin artırılarak vakaların zamanında tanımlanması sağlanmalı ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasında gecikmeler engellenmelidir.
  7. DSÖ'nün de belirttiği gibi, pandemi koşullarında okulların açık tutulması en önemli önceliklerden biri olmalı ve bunun sağlanması için önlemler güçlendirilerek, daha etkili şekilde uygulanmalıdır; çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerinde yarattığı derin hasarlar nedeniyle okul kapatma, ancak en son önlem olarak düşünülmelidir.
  8. İzolasyon ve temaslı takibi sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.
  9. Toplumsal hareketliliğin azaltılmasına yönelik olarak:
Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...

Büyük katılımlı toplantılarda PCR testi zorunlu olmalı

  • Büyük katılımlı toplantılar ya ertelenmeli ya da toplantıya katılacak olan kişilere aşılanma durumundan bağımsız olarak toplantı öncesindeki 48 saat içinde negatif PCR testi sonucu veya toplantı günü negatif hızlı antijen testi sonucu zorunluluğu getirilmelidir.

Maçlara seyirci negatif testi göstererek alınmalı

  • Spor müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci negatif test sonucu göstermek zorunluluğu ile kabul edilmelidir.
  • Evden çalışma seçeneği teşvik edilmelidir.
Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...

Gereksiz seyahat ve ziyaretlere son verilmeli

  • Vatandaşlar gereksiz seyahat ve ziyaretlerden, kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır.
  • Yürürlükte olan önlemlerin uygulanması daha yakından takip ve kontrol edilmeli, toplu taşıma ve kapalı ortamlarda uygun şekilde maske kullanımı mutlaka sağlanmalıdır.

Toplu taşıma için acil düzenleme getirilmeli

  • Toplu taşıma yükünü azaltacak önlemler planlanmalı; mesai saatlerinde kurumlar arasında kaydırmalar yapılarak sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluk azaltılmalı, yoğun saatlerde ek seferler ve ek vagonlar ile araçlardaki kalabalık azaltılmalı, toplu taşıma araçlarının havalandırılması (toplu taşımada kullanılan araçların trafiğin akışının durduğu dönemlerde kapılarının zaman zaman açılarak araçların havasının değiştirilmesi gibi önlemlerle) sağlanmalıdır.
Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...

Sınır kapılarında 24 saatlik test zorunlu olmalı

  • Sınır kapılarında girişlerde yolculuk öncesi son 24 saat içerisinde yapılmış PCR testi zorunluluğu getirilmelidir.
  • Artan olgu sayıları, izolasyon ve karantina uygulamaları nedeniyle kritik hizmetlerde (sağlık, güvenlik, arama-kurtarma, yangın söndürme vb.) iş gücü kaybı yaşanmaması için gereken önlemler alınmalıdır.

Yurtdışından gelenlere karantina uygulanmalı

  • Yurtdışı seyahatlerden dönenlerin ilk 3 gün karantinada kalmaları ve karantinanın 3. gününde alınacak PCR örneğinin negatif olması koşulu ile kaldırılması sağlanmalıdır.
  • Omikron varyantının toplumdaki yayılım hızı yakından izlenmeli, infeksiyon insidansına göre belirlenecek gerekli ek kısıtlama önlemlerinin zamanında alınması ve uygulanması sağlanmalıdır.
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Son Dakika Dünya Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri... - Son Dakika Dünya


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