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Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar - Son Dakika

Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar

02.02.2022 20:09
Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar

Kolombiya'da henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler dört çocuk annesi Kelly Johana Tamayo Bórquez'e ormanlık alanda tecavüz ettikten sonra çırılçıplak olarak bıraktı. Sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde kafasına taşla vurulan kadının öldüğünü tespit etti. Kadının eski sevgilisi, olayın şüphelisi olarak aranıyor.

Kolombiya'nın Buga şehrinde yaşayan 26 yaşındaki 4 çocuk annesi Kelly Johana Tamayo Bórquez, ormanlık alanda çıplak şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan ekipler, kadının tecavüze uğradığını ve kafasının taşla ezildiğini belirledi.

"SÜREKLİ TEHDİT ALIYORDU"

Genç kadının yüzünün tanınmaz hale geldiği öğrenilirken, olay hakkında açıklamalarda bulunan kadının halası Alexandra Bohorquez, yeğeninin eski sevgilisinden sürekli tehdit aldığını söyledi. Hala, cinayeti eski sevgilinin işleme ihtimali olduğunu belirterek, yakalanmasını talep etti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Ülke genelinde yankı uyandıran cinayet nedeniyle Buga Polis Amirliği de seferber oldu. Polis amiri Nelson Dabey Parrado, cinayetin faillerinin yakalanması ve olayın aydınlığa kavuşturulması adına özel ekip kurulduğunu açıkladı. Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar
Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar
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Son Dakika Dünya Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar - Son Dakika
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