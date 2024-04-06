Kolombiya, İsrail aleyhine açılan dava için Uluslararası Adalet Divanı'na müdahil olmak istiyor - Son Dakika
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Kolombiya, İsrail aleyhine açılan dava için Uluslararası Adalet Divanı'na müdahil olmak istiyor

Kolombiya, İsrail aleyhine açılan dava için Uluslararası Adalet Divanı\'na müdahil olmak istiyor

Kolombiya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Gazze’de soykırım yaptığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmak için başvurdu. Kolombiya ve Nikaragua, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri gereği, davaya müdahil olmak istiyor.

06.04.2024 15:23
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Kolombiya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Gazze’de soykırım yaptığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmak için başvurdu.

Başvuruda, uluslararası mahkemenin, " Filistin halkının güvenliğini ve hayatta kalmasını" garanti etmesi istendi.

Kolombiya, Nikaragua’dan sonra, İsrail aleyhindeki davaya katılmak isteyen ikinci ülke oldu.

Kolombiya ve Nikaragua, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri gereği, davaya müdahil olmak istiyor.

Sözleşme ve Uluslararası Adalet Divanı tüzüğü, taraf olan ülkelere, bu tür yargılamalara müdahale hakkı tanıyor.

Kolombiya tarafından mahkemeye sunulan 75 sayfalık dilekçede, “İsrail tarafından Gazze’de soykırım yapıldığı” belirtildi.

Başvuruda, Uluslararası Adalet Divanı’ndan, Filistin halkının güvenliğinin ve hayatta kalmalarının sağlanmasını garanti etmesi istendi.

Kolombiya, 7 Ekim’deki Hamas saldırılarının ardından başlayan süreçte, Gazze’deki şiddet nedeniyle İsrail'i eleştiren ülkelerden biri.

Güney Amerika ülkesi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak geçen Kasım’da Tel Aviv büyükelçisini geri çağırmıştı.

Kolombiya, Şubat ayında da İsrail’den silah satın almaya son verdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi kararına uymaması halinde, bütün ülkelerin İsrail ile diplomatik bağlarını kesmesi çağrısında bulundu.

İsrail, bu görüşe tepki göstererek, Petro’yu “Hamas destekçisi" olmakla suçladı.

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua da, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri çerçevesinde, “Gazze’de soykırımın önlenmesi” gerekçesiyle Ocak ayı sonunda mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığı gerekçesiyle 29 Aralık 2023’te Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na dava açmıştı.

Başvuruda, Gazze’deki çatışmaların durdurulması için ivedilikle geçici önlemler alınması istenmişti.

Uluslararası mahkeme, 26 Ocak’ta aldığı ara kararda, İsrail’in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için yetkisi dahilindeki tüm önlemleri alması gerektiğine karar verdi.

Gazze’deki durumun Filistin halkı için giderek daha da kötüye gittiğini belirten Güney Afrika, geçen ay mahkemeye acil geçici ek tedbir talebinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı 28 Mart’ta Güney Afrika’nın talebini yerinde buldu. Uluslararası mahkeme, İsrail'in, temel gıda malzemelerinin Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaşmasını sağlamak için gerekli ve etkili tüm adımları atmasına hükmetti.

Karar kapsamında, en geç bir ay içinde İsrail’in Lahey’deki mahkemeye bilgi vermesi istendi.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya, İsrail aleyhine açılan dava için Uluslararası Adalet Divanı'na müdahil olmak istiyor - Son Dakika

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