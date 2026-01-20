Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza - Son Dakika
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

20.01.2026 15:56  Güncelleme: 16:05
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askerlerine uygulattığı acımasız cezalar, paylaşılan yeni görüntülerle bir kez daha gündeme geldi. Telegram'da yayılan videoda, uyuşturucu kullandığı öne sürülen iki Rus askerin karla kaplı bir ormanda ağaçlara bantlanarak bırakıldığı görülüyor. Bu durum, Rus ordusundaki sistematik şiddeti açıkça gösteriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cepheye gönderdiği askerler arasında uygulanan vahşi ve insanlık dışı cezalar, paylaşılan yeni görüntülerle bir kez daha gündeme geldi. Görüntüler, Rus ordusunda askerlerin birbirine nasıl acımasızca davranmaya zorlandığını gözler önüne seriyor.

Telegram'da yayılan videoda, komutanlarına ait uyuşturucuyu içtikleri öne sürülen iki Rus askerin sözde bir "saha mahkemesi" tarafından cezalandırıldığı görülüyor. Askerler, karla kaplı bir ormanın ortasında, sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğü dondurucu havada ağaçlara bantlanarak bırakılıyor.

Askerlerden biri sadece iç çamaşırıyla, diğeri ise ince bir uzun kollu tişört ve iç çamaşırıyla görüntüleniyor. Şiddetli soğuk nedeniyle ikisinin de kontrolsüz şekilde titrediği açıkça görülüyor. Sert rüzgâr ve donmuş zeminde saatlerce ayakta tutuldukları tahmin ediliyor.

Videoyu çeken kişi, askerleri aşağılayıcı sözlerle azarlarken, "Komutanın otunu içmişsiniz" diyerek hakaret ediyor. Ardından askerler, "Orada durun ve donun" denilerek kaderlerine terk ediliyor.

Uzmanlara göre, Rus askerleri arasında uyuşturucu ve alkol kullanımı oldukça yaygın. Cephede yaşanan korkunç sahneler, ağır yaralanmalar ve ölüm, birçok askerin bu maddelere yönelmesine neden oluyor.

Ukraynalı askerî analist Yuriy Butusov, görüntülerin Rus ordusundaki sistematik şiddeti açıkça gösterdiğini belirtti. Butusov'a göre askerler, birbirlerine insanlık dışı muamele yapacak şekilde eğitiliyor. Bu anlayışın, sivillere yönelik vahşetin de önünü açtığını söylüyor. Ayrıca askerlerin, video kaydından önce de uzun süre soğukta bağlı tutulmuş olabileceği ifade ediliyor.

Bu olay, savaş boyunca ortaya çıkan tek vaka değil. Daha önce de Rus askerlerinin, savaşa gitmeyi reddeden ya da disiplin kurallarını ihlal eden silah arkadaşlarını ağaçlara zincirlediği, dövdüğü hatta öldürdüğü iddiaları gündeme gelmişti.

Bağımsız araştırmalara göre, bazı askerler olay yerinde infaz ediliyor, cesetleri ise nehir kenarlarına ya da sığ toplu mezarlara bırakılıyor. Daha sonra bu ölümler "çatışmada hayatını kaybetti" şeklinde kayıtlara geçiriliyor.

Rus ordusundaki şiddet sadece kendi askerleriyle sınırlı değil. Daha önce Ukraynalı savaş esirlerinin işkence gördüğü, kılıçla infaz edildiği ya da vücutlarına zorla yazılar kazındığı olaylar da kamuoyuna yansımıştı.

Ukraynalı esir asker Andriy Pereverzev, esir alındıktan sonra Rus askerleri tarafından ağır işkenceye uğradığını açıkladı. Pereverzev, açık yaralarına elektrik verildiğini, defalarca bayıldığını ve ölümle burun buruna geldiğini anlattı.

Tüm bu görüntüler ve tanıklıklar, Ukrayna savaşında sadece cephede değil, cephe gerisinde de büyük bir insanlık dramı yaşandığını ortaya koyuyor.

