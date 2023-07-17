Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçı 2 ay sonra bulundu - Son Dakika
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Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçı 2 ay sonra bulundu

17.07.2023 11:35

Avustralyalı balıkçı Tim Shaddock, köpeği Bella ile birlikte Pasifik Okyanusu'nda kaybolduktan sonra 2 ay boyunca yağmur suyu ve çiğ balıkla beslenerek hayatta kalmayı başardı. Shaddock'un sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, hayatta kalma mücadelesi şans ve becerinin bir kombinasyonu olarak nitelendirildi. Hayatta kalmalarında köpeğin büyük yardımı olduğu vurgulandı ve Shaddock'un sağlık durumunun birkaç ay daha takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan Avustralyalı balıkçı Tim Shaddock, 2 ay boyunca yağmur suyu ve çiğ balıkla beslenerek yaşam mücadelesi verdi.

ÇİĞ BALIK VE YAĞMUR SUYUYLA HAYATTA KALDI

9 News sitesinin haberine göre, balıkçının doktoru, köpeği Bella ile teknesiyle Meksika'dan Fransız Polinezyası'na gitmek üzere yola çıkan ve yaklaşık 2 ay sonra Pasifik Okyanusu'nda seyahat halindeki bir helikopterin tekneyi fark etmesiyle bulunan balıkçı Tim Shaddock'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Çiğ balık ve yağmur suyuyla hayatta kalan Shaddock da denizde çok zor bir sınavdan geçtiğini dile getirerek, gayet sağlıklı olduğunu söyledi.

Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçı 2 ay sonra bulundu

"SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK KADAR ZOR"

İnsan Fizyolojisi Profesörü Mike Tipton, balıkçı ve köpeğin hayatta kalma mücadelesini "şans ve becerinin bir kombinasyonu" olarak nitelendirdi. Hayatta kalabilmenin taze bir su kaynağını güvence altına almaktan geçtiğini belirten Tipton, Shaddock ve köpeğinin Pasifik Okyanusu'nda bulunma ihtimalinin "samanlıkta iğne aramak" kadar zor olduğunu kaydetti.

Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçı 2 ay sonra bulundu

SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLECEK

Hayatta kalmalarında Bella'nın çok yardımcı olduğunu vurgulayan Tipton, bu mücadeleyi vermek için gereken zihinsel gücün önemine dikkati çekti. Tipton, Shaddock'un normale dönmesi için birkaç ay daha sağlık durumunun takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçı 2 ay sonra bulundu
Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçı 2 ay sonra bulundu
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Pasifik Okyanusu, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçı 2 ay sonra bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçı 2 ay sonra bulundu - Son Dakika
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