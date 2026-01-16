Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor

Haberin Videosunu İzleyin
Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor
16.01.2026 11:37  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor
Haber Videosu

İran'daki protestolarda ölenlerin aileleri, cenazeleri teslim alabilmek için güvenlik güçlerinin kendilerinden binlerce dolar talep ettiğini iddia etti. Bazı morg ve hastanelerde naaşların ancak ödeme yapılınca verildiği, parayı karşılayamayan ailelerin cenazeleri alamadığı belirtiliyor. Bazı yetkililerin ailelere, çocuklarının Besic milisi olduğunu ve protestocular tarafından öldürüldüğünü beyan etmeleri halinde cenazeyi ücretsiz verebileceklerini söylediği de öne sürüldü.

İran'da süren protestolarda yaşamını yitirenlerin aileleri, cenazelerini teslim alabilmek için güvenlik güçlerinin kendilerinden yüksek meblağlar talep ettiğini öne sürdü. BBC Farsça'nın haberine göre, morg ve hastanelerde tutulan naaşların akrabalara ancak ödeme yapılması halinde verildiği iddia ediliyor.

700 MİLYON RİYALLİK FATURA ÇIKARDILAR

Reşt kentinde bir aileye, yakınlarının cenazesi için yaklaşık 5 bin dolara karşılık gelen 700 milyon riyallik bir fatura çıkarıldığı belirtildi. Tahran'da ise mevsimlik bir inşaat işçisinin ailesinden 7 bin dolar istendiği, bu parayı temin edemeyen ailenin cenazeyi hastanede bırakmak zorunda kaldığı aktarıldı. Aylık geliri 100 doların altında olan birçok kişi için bu ücretlerin karşılanamaz bir yük haline geldiği vurgulandı.

Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor

Bazı hastane çalışanlarının, güvenlik güçlerinin gelerek ailelerden para talep etmesini önlemek amacıyla yakınları gizlice uyardığı da iddialar arasında yer aldı. 9 Ocak'ta eşinin öldüğünü bir sağlık çalışanından öğrenen bir kadın, güvenlik güçleri gelmeden önce cenazeyi teslim alarak iki çocuğuyla birlikte memleketine gittiğini anlattı. Kadın, yolculuğun yedi saat sürdüğünü ve bu süre boyunca cenazenin başında ağlayarak ilerlediklerini ifade etti.

Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor

"PROTESTOCULAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ" DİYENLERE ÜCRETSİZ VERİYORLAR

BBC Farsça'nın aktardığına göre, Tahran'daki Behişt-i Zehra morgunda bazı yetkililerin ailelere, çocuklarının Besic milisi olduğunu ve protestocular tarafından öldürüldüğünü beyan etmeleri halinde cenazeyi ücretsiz verebileceklerini söylediği öne sürüldü. Ancak kimi ailelerin bu şartı kabul etmediği, bir aile üyesinin "Hükümet yanlısı mitinge katılmamız ve cenazeyi şehit gibi göstermemiz istendi, bunu reddettik" sözleriyle teklife karşı çıktığı belirtildi.

Bazı bölgelerde ise yetkililerin cenazeleri ailelere haber vermeden gömebileceği endişesiyle kalabalıkların morglara yöneldiği, kapıları kırarak naaşları kendi imkanlarıyla çıkardığı bildirildi. Yakınlarının cenazelerinin alınmasını engellemekten kaygı duyan ailelerin, özel ambulans bulana kadar hastane bahçesinde nöbet tuttuğu ifade edildi.

İnsan Hakları, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Tanınmış avukat Ali Aydın’ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler Tanınmış avukat Ali Aydın'ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir 3 günlük grev kararı aldılar Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep 2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
İstanbul’da afiş polemiği AK Parti’den iddialara net yanıt geldi İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi
Aralarında Ümit Karan’ın da olduğu 18 şüpheli, saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi Aralarında Ümit Karan'ın da olduğu 18 şüpheli, saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
09:56
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:57:14. #7.11#
SON DAKİKA: Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.