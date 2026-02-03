Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar - Son Dakika
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Haberin Videosunu İzleyin
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
03.02.2026 14:19
Haberin Videosunu İzleyin
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Haber Videosu

İran'da on binlerce kişinin öldürüldüğü protestolarla ilgili ortaya atılan bir iddia dünyayı ayağa kaldırdı. İngiliz basını, güvenlik güçlerinin protestolara katılan erkek, kadın ve çocuk çok sayıda kişiye tecavüz ettiğini ve delilleri karartmak için bu kişilerin yakıldığını iddia etti. İnsan hakları örgütleri tarafından hazırlanan raporda 45 mağdurun tanıklıklarına da yer veriliyor.

İran'da kadınlara yönelik cinsel şiddet ve tecavüz iddiaları, uluslararası toplumun dikkatini yeniden çekti. Özellikle İran rejiminin, 2022'deki "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestoları sırasında ve sonrasında güvenlik güçlerinin kadınlara karşı sistematik cinsel şiddet uyguladığına dair raporlar yayımlandı.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

"PROTESTOCULARA TECAVÜZ EDİLDİ"

Dailymail'de yer alan habere göre insan hakları örgütü Amnesty International'ın yayımladığı kapsamlı rapor, İran güvenlik güçlerinin protestocuları bastırmak için tecavüz, toplu tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimlerine başvurduğunu belgeliyor. Raporda, 45 mağdurun tanıklıkları yer alıyor; bu kişiler arasında kadınlar, erkekler ve çocuklar da bulunuyor. İran yetkililerinin bugüne kadar bu tür suçlardan hiçbir güvenlik görevlisini yargılamadığı vurgulanıyor.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Human Rights Watch (HRW) tarafından yayımlanan başka bir rapor da, gözaltına alınan protestoculara uygulanan tecavüz ve işkencelerin sistematik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok tanık, kadınlara ve erkeklere yönelik tecavüz ve işkence olaylarını ayrıntılı şekilde anlatıyor.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

"KADINLARIN BEDENLERİ BASKI ARACI OLARAK KULLANILDI"

Bu raporlar, İran'daki bastırma politikalarının yalnızca sokak çatışmalarıyla sınırlı kalmadığını, kadınların bedenlerinin de bir baskı aracı olarak kullanıldığını gösteriyor. Analistler, protestolar sırasında ortaya çıkan bu vahim durumun, rejimin protestoları kontrol altına alma çabalarının bir parçası olduğunu belirtiyor. İran'da ayrımcı yasalar ve zorunlu başörtüsü uygulaması gibi uygulamalar uzun süredir kadınların haklarını sınırlarken, son raporlar devlet kurumlarının cinsel şiddeti protestocuları sindirmek için sistematik bir araç olarak kullandığını öne sürüyor.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

İRAN MAKAMLARI SUSKUN

İnsan hakları savunucuları hükümet yetkililerini bu iddiaları kamuoyu önünde soruşturmaya, failleri yargılamaya ve mağdurlara adalet sağlamaya çağırıyor. Ancak İran makamlarının bugüne kadar hiçbir güvenlik görevlisini bu tür suçlardan sorumlu tutmadığı eleştiriliyor.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

İDDİALAR HAYLİ VAHİM

Bu uluslararası raporlar, dünyanın çeşitli bölgelerinde "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestoları ve İran rejiminin sert müdahaleleriyle ortaya çıkan insan hakları ihlallerinin kapsamını ortaya koyuyor. İran'daki kadın hakları aktivistleri ve uluslararası toplum, bu iddiaların peşini bırakmıyor ve olayın uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmesini talep ediyor.

İnsan Hakları, Dünya, Çocuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Batman1983 Batman1983:
    İngiliz basınıysa doğrudur. 29 132 Yanıtla
    Rahim Yılmaz Rahim Yılmaz:
    İngiliz 'ler bu hassasiyeti Filistin'de, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Libya'da , Mısır'da neden göstermedi? 34 2
    Rahim Yılmaz Rahim Yılmaz:
    kendinizden olanı nasıl da biliyorsunuz 27 5
    Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    lan adam belliki ironi yaptı hemen hücum etmişsiniz! 5 0
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Petrole ulaşmak için. her yolu deniyor lar 113 11 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Petrol ulaşmak için aynen kanka dünyada artık petrol devri bitiyor petrol diyor halen 7 21
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    yüzde bin yalan gibi geldi 81 11 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Onlar soruşturma altında ama sen bilirsin 2 7
  • Furkan Zeren Furkan Zeren:
    Kendi kraliyet ailelerinin yaptıklarını örtbas etmeye çalışıyolar sanırım 66 6 Yanıtla
  • Hiçkimse Hiçkimse:
    ben iran sınırında sfır nokdasında yaşıyorum iranda olan her şeye inanırım 19 22 Yanıtla
    j8nhhf79hx j8nhhf79hx:
    hadi ordan 12 7
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
