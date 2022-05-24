Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu

Kardashian ailesinin en büyük üyesi Kourtney Kardashian, bir süredir dolu dizgin aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile İtalya'da evlendi. 15 Mayıs'ta Kaliforniya'da resmi olarak evlenen çift, Portofino'da büyük bir düğün düzenledi.

KARDASHIAN DUVAĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

43 yaşındaki reality şov yıldızı düğününde korse detaylı beyaz kısa bir gelinlik ile uzun duvak tercih etti. Kardashian'ın gelinliğinden çok duvağında yer alan dini motifler dikkat çekti. Dövmeleriyle her daim dikkatleri üzerinde toplayan Travis Barker ise düğününde siyah bir damatlık giydi. Kardashian'ın annesi Kris Jenner ve kız kardeşleri Kim, Khloe, Kendall ve Kylie de düğüne katılanlar arasındaydı.

DÜĞÜNDE DAĞITILAN MAKARNANIN PORSİYONU DİKKAT ÇEKTİ

Dünyaca ünlü bir İtalyan markanın sponsor olduğu düğünde hiçbir masraftan kaçınılmadı. Her detayın düşünüldüğü düğünde ikram edilen yemekler ise dikkat çekti. Kylie Jenner, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda düğünde ikram edilen makarnayı gösterdi. Jenner'in paylaşımının ardından çiftin düğününde servis edilen makarnanın porsiyonu sosyal medyada alay konusu oldu.

ALAY KONUSU OLDU

Düğünde ikram edilen makarnanın porsiyonunu gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Kourtney'nin düğünündeki makarna porsiyonu şimdiye kadar gördüğüm en üzücü şeylerden biri", "Bu bir porsiyon değil, bir ağız dolusu" ve "Yetişkin bir kişinin porsiyonu tavada" yorumlarını yaptı.